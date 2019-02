‘Microsoft Azure loopt dankzij multicloud in op AWS’

Steeds meer bedrijven maken gebruik van meerdere clouddiensten. Dat is positief voor Microsoft Azure, dat daardoor steeds grotere workloads te verwerken krijgt en meer klanten werft. Daardoor is het gat met Amazon Web Services kleiner dan ooit.

Dat blijkt uit het RightScale 2019 State of the Cloud rapport van Flexera. Daarvoor sprak het bedrijf met 786 respondenten, waarvan 58 procent werd aangemerkt als zakelijke klant. Het rapport volgt op een soortgelijke onderzoeken van onder meer Kentik en Densify, die meldden dat kostenoptimalisatie en multicloud de belangrijkste cloudthema’s van dit moment zijn.

Optimaliseren kosten

Ook blijkt dat het optimaliseren van de kosten die bedrijven moeten maken als het aankomt op de cloud het belangrijkste thema is. Voor het derde jaar op rij noemen bedrijven dit de belangrijkste factor bij keuzes die ze ten aanzien van de cloud maken. Dat gold in elk geval voor 64 procent van de respondenten, alhoewel het cijfer nog hoger is als gekeken wordt naar gemiddelde en geavanceerde cloudgebruikers. Die gaven respectievelijk in 70 en 76 procent van de gevallen aan dat kostenoptimalisatie voor hen leidend is.

Uit het onderzoek van Flexera bleek dat als het op cloud aankomt, deze factoren ook enorm groeien: serverless, machine learning en containergebruik:

Verder hanteert 84 procent van de grote bedrijven een multicloud strategie en geldt datzelfde voor 61 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen:

Tot slot blijkt dat het aantal bedrijven dat in elk geval ook gebruikmaakt van Microsoft Azure groeit. RightScale stelt het volgende: “De algemene adoptie van Azure groeide van 45 naar 52 procent, waarmee het gat met AWS kleiner werd. Als gevolg hiervan komt de Azure-adoptie nu op 85 procent van de AWS-adoptie uit, tegenover 70 procent een jaar geleden.” Dat gat wordt vooral kleiner doordat bedrijven steeds meer aan boord van Azure stappen, waar dat aantal bij AWS niet of nauwelijks meer groeit.