Fujitsu en Sony willen onderwijsdata opslaan in blockchain

Hoe kan een student bewijzen zo goed Japans te spreken als diegene claimt, zonder dit te demonstreren? Fujitsu Limited, het onderzoekscentrum van Fujitsu, en Sony Global Education zijn een samenwerking begonnen om een oplossing hiervoor te testen. De twee bedrijven willen onderwijsdata opslaan in blockchain, meldt ZDNet.

De twee bedrijven begonnen woensdag met een test, in samenwerking met het onderwijsinstituut Human Academy, dat zich richt op buitenlandse studenten. De test richt zich alleen op studenten die in Japan willen gaan studeren. Voordat dit mogelijk is, moeten de leerlingen eerst een cursus nemen voor de taal Nihongo Kentei. De cursus wordt gegeven via Fujitsu’s Fisdom leerplatform.

Digitaal certificaat

De data van iedere student, waaronder de logs van het studeren en informatie over cijfers, wordt opgeslagen en gemanaged als “niet te falsificeren data in een blockchain”, aldus de bedrijven. Het is dus eigenlijk een certificaat, maar dan op een computer. Onderwijsinstituten kunnen vervolgens controleren of het taalniveau van de student inderdaad zo hoog is als diegene claimt, door het certificaat te bekijken. Daardoor hoeft er geen fysiek certificaat opgestuurd te worden.

“Human Academy, het onderwijsinstituut dat deze buitenlandse studenten zal accepteren en onderwijzen, wordt in staat om accuraat het taalniveau van individuele studenten te bekijken, gebaseerd op deze zeer betrouwbare data, door de data op het certificaat op de blockchain te vergelijken met onderwijscertificaten die deze studenten hebben ingeleverd”, aldus de bedrijven.

De test duurt een maand en eindigt op 29 maart. De drie bedrijven overwegen het openstellen van het gebruik van blockchain om study logs en cijferinformatie die tijdens de test verzameld zijn te coveren. Wat de stappen van de bedrijven zijn na de eerste test, is vooralsnog onbekend.