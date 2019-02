Red Hat lanceert nieuw trainingsprogramma voor telecominnovaties

Red Hat komt met een nieuw trainings- en certificeringsprogramma voor telecominnovaties. In het programma staan de vaardigheden die nodig zijn om Network Function Virtualization (NFV)-clouds en technologieën te bouwen centraal. Dat zijn technieken die kunnen helpen bij de uitrol en opzet van 5G-netwerken.

Het programma, dat de naam Red Hat Certified Architect Program in Telco Cloud heeft gekregen, helpt Red Hat Certified Engineers en Red Hat Certified Architects ook om de kennis te vergaren die nodig is om effectief gevirtualiseerde en cloud-native functies te gebruiken bij het bouwen van een telecommunicatie-infrastructuur en -diensten.

Nieuwe certificeringen

Red Hat Certified Architect (RHCA) in Infrastructure en RHCA in Enterprise Applications zijn de hoogst haalbare certificeringen van Red Hat. Het Telco Cloud Program bestaat uit een certificeringspad dat wordt aanbevolen voor telecomprofessionals en leidt tot RHCA in Infrastructure. Deelnemers aan het programma vergaren de vaardigheden die nodig zijn om een open, innovatieve nieuwe-generatie infrastructuur te bouwen die core-to-edge processen en technologieën omvatten, waardoor ze effectiever full-scale NFV-clouds kunnen creëren.

Deelnemers moeten eerst het Red Hat Certified Engineer-certificaat behalen, en daarna de volgende aanvullende certificeringen:

Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack

Red Hat Certified Engineer in Red Hat OpenStack

Red Hat Certified Specialist in Ceph Storage Administration

Red Hat Certified Specialist in Ansible Automation

Red Hat Certified Specialist in Configuration Management

Volgens Randy Russell, director certification bij Red Hat, vormen deze programma’s een goede manier voor ingenieurs en architecten om de juiste vaardigheden te krijgen die ze nodig hebben bij de nieuwe generatie telecommunicatie. “Het Red Hat Certified Architect Program in Telco Cloud helpt ze een beter begrip te krijgen van de technologieën en processen die de nieuwe generatie telecommunicatie-infrastructuur ondersteunen,” aldus Russell.

Red Hat biedt trainingen aan voor al deze certificeringen. Ze zijn wereldwijd in verschillende talen beschikbaar via diverse zelfstudiemogelijkheden en lessen met leraren.