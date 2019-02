Cohesity laat nu ook applicaties van derden direct op zijn platform draaien

De specialist op het gebied van hyperconvergd storage Cohesity breidt de toepassingen van zijn DataPlatform voor secundaire storage uit met een aantal nieuwe mogelijkheden. Eindgebruikers kunnen nu onder meer applicaties van derden direct op het platform draaien, komt het met een eigen Marketplace en biedt het een SDK voor ontwikkelaars.

De secundaire storagespecialist laat weten dat de nu toegevoegde mogelijkheden voor zijn DataPlatform er in de eerste plaats voor zorgen dat eindgebruikers nog meer inzicht kunnen krijgen in hun belangrijkste zakelijke bezittingen, ook wel data. Hiermee moet, volgens de leverancier, een einde komen aan ‘dark data’ of ondoorzichtelijkheid van massale volumes van secundiare data.

De nu uitgebrachte nieuwe oplossingen zorgen er dan ook voor dat zij applicaties kunnen draaien op de bron waar zij, met behulp van het hyperconvergd DataPlatform van de leverancier, nu al hun gigantische volumes aan backup data en overige ongestructureerde data hebben ondergebracht.

Meer inzicht in zakelijke data

Dit leidt tot meer zakelijk inzicht in deze gegevens, aldus Cohesity. Het direct draaien van verschillende applicaties van derden op het platform zorgt er onder meer voor dat het maken van aparte backup datakopieën en deze naar het DataPlatform overbrengen, niet meer hoeft te gebeuren.

Ook brengt het draaien van applicaties van derden op het DataPlatform vanzelfsprekend ook efficiëntie en kostenbesparingen. Eindgebruikers hoeven op deze manier geen aparte omgeving voor secundaire storage te draaien en te beheren. Het voorkomt onder andere aparte infrastructuursilo’s en het scheppen van enorme datafragmentatie. Vanuit beheers- en kostenoogpunt zijn dit twee zaken die tot veel hoofdpijn bij IT-beheerders kunnen leiden. Met de nieuwe functionaliteit zorgt Cohesity ervoor dat vanaf nu beheerders deze problemen kunnen aanpakken en alles vanuit een enkele interface kunnen beheren.

Daarnaast zorgt de nu toegevoegde functionaliteit ervoor dat zakelijke eindgebruikers met meer inzicht hun compliance kunnen verbeteren. Zij kunnen nu applicaties gebruiken die een holistisch overzicht geven van al hun backup en ongestructureerde data. Hiermee kunnen zij dan hun doelstellingen rondom compliance, eDiscovery en security verbeteren, aldus de specialist.

Marktplaats en SDK voor applicaties

De storagespecialist lanceert ook een eigen marktplaats, de Cohesity MarketPlace. Binnen deze omgeving kunnen eindgebruikers applicaties van derden downloaden voor onder meer beheer, analyse, data compliance en beveiliging. Deze applicaties draaien direct op het Cohesity-platform.

Leveranciers die nu bij de lancering toepassingen aanbieden, zijn onder meer Splunk met Splunk Enterprise, SentinelOne voor security, Clam Anti-Virus en Imanis Data voor de bescherming van NoSQL workloads. De MarketPlace biedt natuurlijk ook een stack aan eigen Cohesity-applicaties zoals Insight, Spotlight en EasyScript.

De SDK is onderdeel van de nieuwe Cohesity Developers Portal. De portal moet ontwikkelaars onder andere API’s, documentatie en speciale tools gaan bieden. Met deze oplossingen en toepassingen kunne dan eindgebruikers zelf zakelijke toepassingen of specifieke oplossingen voor de in het platform ondergebrachte data volumes ontwikkelen.

Alle functionaliteit komt waarschijnlijk volgende maand beschikbaar in versie 6.3 release van de Cohesity Pegasus-oplossing. De Cohesity MarketPlace en de SDK zijn per direct toegankelijk.