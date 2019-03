Red Hat lanceert de Operator Hub met Kubernetes-aanbieders

In een samenwerking met Microsoft, Google Cloud en Amazon Web Services, brengt Red Hat vandaag OperatorHub.io uit. Dat is een publiek register waarin bedrijven kunnen zoeken naar diensten die ondersteuning genieten van Kubernetes Operators. Het gaat dan om het beheer en de uitrol van Kubernetes-native applicaties die getest zijn voor gebruikers.

Diane Mueller, die bij Red Hat directeur van community development is, stelt dat Operators sinds de lancering door CoreOS in 2016 enorm populair geworden zijn. Het is immers een manier om het beheer van infrastructuur en apps met Kubernetes te automatiseren. Maar de groei gaat wel heel snel en het is moeilijk om de vraag naar nieuwe Operators bij te kunnen benen. “Met de introductie van Operator Hub, treden we deze uitdaging tegemoet doordat we een gemeenschappelijk register introduceren waarin Operators vindbaar zijn”, schrijft Mueller in een blogpost.

Verschillende Operators

Om het systeem zo goed mogelijk te laten functioneren, bevatten de verschillende toevoegingen van Operators op de hub precieze omschrijvingen van de functies en de ondersteunde versies van Kubernetes. Maar dat is niet het enige, er zijn ook andere zaken in te vinden om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Zo staan de toegangsregels tot bepaalde Kubernetes uitgeschreven, evenals de vereisten die nodig zijn om een container te installeren en veilig te laten draaien.

Red Hat, Microsoft, Amazon en Google hebben een lijst opgesteld waar Operators aan moeten voldoen, voordat ze in het systeem komen te staan. Ze moeten:

functies rond cluster lifecycles ondersteunen; via het Operator Frameworks’ Operator Lifecycle Management te beheren zijn; ‘acceptabele’ documentatie voor zijn bedoelde gebruikers bevatten.

Er zijn al heel wat Operators beschikbaar in de Hub, maar de verwachting is dat dit aantal alleen maar gaat groeien. Momenteel beoordeelt Red Hat elke aanvraag voor de Hub handmatig, maar er is een automatisch proces op komst. “Het doel van is om de barrière om applicaties naar Kubernetes te verplaatsen te verlagen”, schrijft Mueller. De verwachting is dat de Operator-diensten hierin een belangrijke rol kunnen spelen.