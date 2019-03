NEC is een samenwerking begonnen met de grote Taiwanese bank E.Sun om pinautomaten te maken die klanten geld laten opnemen met gezichtsherkenning. Dat meldt ZDNet. Volgens de twee bedrijven is het voor het eerst dat er gezichtsherkenning gebruikt wordt in dergelijke automaten.

De bedoeling is dat klanten geld kunnen opnemen door zich te verifiëren met gezichtsherkenning en een pincode. Hier moeten ze wel eerst een setup-proces voor doorlopen. Klanten moeten hun pinpassen eerst invoeren en een foto laten maken van hun gezicht met de camera die in de automaat zit. Vervolgens krijgen ze een eenmalig wachtwoord op hun mobiele telefoon die binnen een minuut ingevoerd moet worden in de automaat. Daarna is hun gezicht geregistreerd.

Het systeem dat NEC aanbiedt gebruikt NeoFace, de kunstmatige intelligentie-engine voor gezichtsherkenning van het bedrijf. “NEC richt zich op de Social Solutions Business en we willen deze prestatie gebruiken om een veilige gemeenschap te realiseren”, aldus Takashi Yoshida, general manager of Safe City Solutions bij het bedrijf. De automaten zijn al geïnstalleerd en kunnen op vijf locaties in Taiwan gebruikt worden.

Andere projecten

Eerder installeerde NEC al gezichtsherkenningstechnologie op Narita International Airport in Japan. Daar werd een “elektronische procedurepoort” geïnstalleerd bij de douane, waar passagiers doorheen moeten nadat ze door immigratie komen.

Ook heeft het bedrijf een netwerk van 400 camera’s uitgerold met gezichtsherkenningsmogelijkheden in Georgia. Daarnaast zijn er contracten met onder meer de South Australia Police, Northern Territory Police en CrimTrac.

Daarnaast richt NEC zich op 5G. Tijdens het Mobile World Congress in Barcelona demonstreerde het bijvoorbeeld base station radio units. Dat zijn kleine, low-power units die “ideaal zijn voor 5G-omstandigheden”, aldus het bedrijf. Vorig jaar kondigde het bedrijf aan een samenwerking met Samsung te starten op het gebied van 5G. Daarmee willen ze het beste van technologie en de expertise van 5G samenbrengen, om hun aanbod uit te breiden.