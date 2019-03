UiPath overweegt lancering eigen conversationele AI-bot

UiPath, dat diensten gerelateerd aan Robotic Process Automation (RPA) levert, overweegt een eigen platform te lanceren waarmee bedrijven een conversationele AI-agent kunnen maken. Die AI-agent zou dan niet alleen voor de consumentenkant bruikbaar zijn, maar ook voor de backend.

Dat meldt CPO Param Kahlon tegenover de site VentureBeat. UiPath werkt hard aan de lancering van nieuwe functies en diensten. Zo voegde het bedrijf al functionaliteit van het Microsoft Bot Framework toe en integreerde het vorige zomer nog de Google Enterprise Dialogflow. Naast die diensten zijn er nog honderden andere geautomatiseerde workflows en machine learning integraties in de UiPath Marketplace te vinden. Momenteel evalueert het bedrijf feedback van zijn klanten en bekijkt het wat er in de toekomst nodig is om klanten nog meer te helpen.

Eigen AI-agent

Oorspronkelijk wilde UiPath helemaal niet aan de slag met een eigen AI-agent. Dat komt omdat er volgens Kahlon al zoveel soortgelijke diensten zijn. “Maar een aantal van onze klanten gaven aan: ‘Hey, wij hebben er geen en we willen van jullie een end-to-end oplossing hebben’. En dus kan het goed zijn dat we dit soort diensten gaan ontwikkelen, als aanvulling op een eigen end-to-end ervaring”, aldus Kahlon.

Volgens UiPath zal de lancering van zo’n AI-agent essentieel zijn om traditionele zakelijke toepassingen te koppelen aan de toepassingen van de nieuwe generatie. “Nieuwe apps zijn steeds meer gericht op dialoog en wij focussen ons op het overbruggen van de verschillen tussen chatbots en legacy apps”, vertelt Kahlon. Volgens hem zal het bedrijf zijn AI-agent waarschijnlijk baseren op de software die Microsoft al aanbiedt met het Bot Framework, of met de Dialogflow van Google en dus niet volledig opnieuw beginnen met de ontwikkeling daarvan.

De verwachting van Kahlon is hoe dan ook dat 2019 het jaar van RPA wordt. UiPath is niet het enige RPA-bedrijf dat flink wat geld op bij een investeringsronde ophaalde. Ook andere RPA-bedrijven doen het goed bij investeerders: Automation Anywhere wist 300 miljoen dollar (264 miljoen euro) op te halen en Kyron afgelopen week 40 miljoen dollar (35,2 miljoen euro). “Er zijn dit jaar hoge groeiverwachtingen en er is veel meer bewustzijn rond RPA dan ooit”, concludeert Kahlon.