Nutanix verliest kwart beurswaarde na tegenvallende cijfers

Nutanix heeft gisteren zijn omzet over het afgelopen kwartaal bekendgemaakt. Ook kwam het bedrijf met een vooruitblik op het komende kwartaal. Die was lager dan wat analisten verwacht hadden, waardoor de beurswaarde van het bedrijf met een kwart daalde.

Het bedrijf kwam gisteren met zijn omzetcijfers over het tweede kwartaal en publiceerde ook een voorspelling voor het derde kwartaal. Waar het tweede kwartaal iets beter dan verwacht was, geldt het tegenovergestelde voor het aankomende derde kwartaal.

De cijfers

Nutanix noteerde over het tweede kwartaal een verlies van 23 dollarcent (20 eurocent), tegenover een voorspelde 25 dollarcent (22 eurocent). Dat viel nog mee en opvallend is dat het bedrijf ook een hogere omzet in de boeken kon schrijven dan verwacht werd. De kwartaalomzet kwam uit op 335 miljoen dollar (294,7 miljoen euro) tegenover een voorspelde 331 miljoen dollar (291,3 miljoen euro).

Alhoewel dat tot enig vertrouwen noopt, was dat voor investeerders niet het geval als het aankomt op de voorspelde omzet in het derde kwartaal. Nutanix verwacht tussen de 290 miljoen dollar en 300 miljoen dollar (255,2 miljoen euro tot 263,9 miljoen euro) te boeken. Dat is zelfs in het meest optimistische scenario minder dan de 348 miljoen dollar (306,1 miljoen euro) waar analisten op rekenen.

CFO Duston Williams van Nutanix laat in een statement weten dat deze omzetdaling voortkomt uit dalende uitgaven op de markt. Dit is over de hele linie te merken voor het bedrijf en dat vindt direct zijn weerslag in de omzet. Volgens Williams is er uitgebreid en kritisch gekeken naar zwak presterende onderdelen en onderneemt Nutanix stappen om hier iets aan te doen. Desondanks waren deze cijfers voor aandeelhouders reden om hun aandelen in de verkoop te doen, waardoor de beurswaarde van Nutanix met 25 procent daalde.