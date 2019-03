Facebook Workplace heeft nu meer dan 2 miljoen betalende gebruikers

De markt van zakelijke communicatiediensten is nog altijd aan het uitkristalliseren. Waar Slack momenteel dominant is met zo’n 10 miljoen dagelijks actieve gebruikers, begint Facebook Workplace ook aan populariteit te winnen. Volgens het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg zijn er nu 2 miljoen betalende gebruikers op de dienst.

Daarbij telt Facebook de bedrijven die gebruik maken van de gratis versie van Workplace niet mee. Het gaat daarbij onder meer om ngo’s en onderwijsorganisaties die steunen op Workplace for Good; reken je die mee kom je volgens Facebook uit op “miljoenen” extra klanten. Hoeveel precies laat het dan weer niet weten.

Nieuwe klanten werven

Facebook zet Workplace momenteel vooral neer als een tool voor erg grote ondernemingen. Het gaat dan om bedrijven met meer dan 10.000 gebruikers op het platform, waarvan Facebook er tot nu toe 150 aan de klantenschare van Workplace heeft kunnen toevoegen. Onder meer Walmart (’s werelds grootste werkgever), Nestle, Vodafone en Delta Airlines vallen onder die noemer.

Uit de cijfers van Workplace blijkt dan ook vooral dat het een platform is dat goed te slijten is aan grote zakelijke gebruikers. Vaak willen die niet overstappen op te nieuwe software, uit angst dat dit slecht valt bij personeel. Aangezien Workplace gebaseerd is op het reguliere Facebook-platform, is dat een vrij bekend systeem voor gebruikers. Maar Workplace beschikt natuurlijk ook over aanvullende zakelijke toepassingen, zodat het ook echt geschikt is voor ondernemingen. Daarbij integreert het bedrijf vooral belangrijke apps in het platform, alhoewel het nog niet in de buurt komt van de honderden apps die Slack al geïntegreerd heeft.

Nieuwe leiding

Eind vorig jaar wees Facebook een nieuw hoofd voor Workplace aan, Karandeep Anand. Hij stapte drie jaar geleden van Microsoft over naar Facebook en heeft dan ook de nodige kennis van zakelijke software. Anand werkt aan de technische ontwikkeling van Workplace. Daarnaast is Julien Codorniou actief met sales, klantrelaties en business development.