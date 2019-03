Microsoft Excel digitaliseert met smartphonecamera afgedrukte datatabellen

Microsoft komt met een interessante nieuwe functie voor de mobiele versie van Excel. Als je de software op je smartphone hebt staan, kan je straks een foto van een op papier afgedrukte datatabel maken. De Excel-app zet die vervolgens om naar een volledig bewerkbare spreadsheet.

Dat maakt Microsoft bekend in een blog op zijn website. De functie is in eerste instantie alleen voor Android beschikbaar en maakt het mogelijk om een foto te maken van een datatabel. De app zet die foto vervolgens om naar een bewerkbare spreadsheet. Het lijkt erop dat dit alleen kan met daadwerkelijk op papier afgedrukte datatabellen. Verder laat Microsoft nog weten dat het de bedoeling is om “binnenkort” met een iOS-versie van de functie te komen.

Automatisch data invoeren

De functie werkt met behulp van nieuwe software die Microsoft ontwikkeld heeft. Het gaat om een nieuw soort beeldherkenning, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt. De functie lost in elk geval een belofte van Microsoft in. In september 2018 beloofde het bedrijf namelijk dat het dit soort functionaliteit naar zijn mobiele app zou brengen.

Nu is deze er dus eindelijk. De functie stelt je ertoe in staat met de camera van je smartphone data in Excel te plaatsen. Dat gaat allemaal automatisch. Je hoeft als eindgebruiker dus niet langer handmatig gegevens in te voeren. Daardoor kan je nauwkeuriger werken, als je met de hand een volledige tabel overneemt, wil er immers wel eens iets mis gaan. Excel neemt, zoals onderstaande video op Twitter demonstreert, alle gegevens precies zo over als in de afgedrukte datatabel.

Data entry just became easier! You can now take a picture of a printed data table and automatically convert it into a fully editable @msExcel spreadsheet. Rolling out to #Android users and coming soon to #iOS! Learn more: https://t.co/MLEsEidGA4 pic.twitter.com/4Bi3ulDLPx — Microsoft Office News (@OfficeNews) February 28, 2019

Meer functionaliteit

Toen Microsoft deze functie in september 2018 aankondigde, liet het bedrijf ook weten dat het nieuwe datatypen beschikbaar zou maken in Excel. Het gaat onder meer om geografische gegevens van landen, deelstaten, postcodes en steden. Ook aandeleninformatie werd aan de Office-dienst toegevoegd, zoals bedrijfsnamen, fondsen en koppelingen die het ophalen van actuele gegevens mogelijk maken.