Microsoft plant onthulling Lite OS deze zomer

Na tal van lekken zou Microsoft eindelijk een datum hebben geprikt op de officiële introductie van Chrome OS-concurrent Lite OS. In afwachting daarvan toont een eerste mock-up van de interface ons wat we mogen verwachten.

Microsoft werkt koortsachtig voort aan Lite: een besturingssysteem dat de concurrentie moet aangaan met Chrome OS van Google. Dat weet Brad Sams van de website Petri, die ook het eerdere nieuws over Lite al naar buiten bracht. Sams zag intussen een vroege versie van het besturingssysteem in actie, en maakte een mock-up die volgens hem representatief is voor de gebruikersinterface in de huidige fase van de ontwikkeling.

Zoals voorspeld staat eenvoud centraal, maar blijft het OS een stijl behouden die aan Windows doet denken. Met de eenvoudige interface richt Microsoft zich op casual gebruikers die vandaag een Chromebook zouden overwegen. Het besturingssysteem moet lichter zijn, minder complexe mogelijkheden bieden, en belooft zo eenvoudiger te zijn voor de doorsnee gebruiker vergeleken met Windows 10.

Beperkte toepassingen

In eerste instantie zal het besturingssysteem enkel Universal Windows-apps en Progressive Web-applicaties draaien. Op termijn hoopt Microsoft daar ook ondersteuning voor Win32-appsaan toe te voegen, bijvoorbeeld door ze in containers te draaien.

De eerste tests van het OS zouden gepland staan voor deze zomer. Het lijkt er zelfs op dat Microsoft Lite al zal onthullen tijdens de jaarlijkse Build-conferentie in mei. Dan horen we hopelijk wat Microsoft precies verwacht van Lite, en hoe het nieuwe besturingssysteem zal verschillen van Windows RT en Windows Mobile. Twee twee recentste pogingen van Microsoft om een OS buiten Windows zelf te lanceren, eindigden immers op een sisser.

(Beeld: Petri)

