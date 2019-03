Facebook maakt je altijd vindbaar via je telefoonnummer

Als je op Facebook je telefoonnummer invoert om bijvoorbeeld je account extra te beveiligen, is het daarna niet meer mogelijk om dit te verbergen. Het sociale netwerk van Mark Zuckerberg maakt het daarmee onmogelijk voor gebruikers om volledig onvindbaar te zijn.

Dat meldt Jeremy Burge, die zich vooral bezighoudt met de ontwikkeling van emoji. In een bericht op Twitter schrijft hij dat Facebook jarenlang claimde dat de mogelijkheid om je telefoonnummer toe te voegen enkel verbonden was aan tweetrapsverificatie. Dat klopt volgens hem niet: mensen zijn namelijk ook vindbaar op hun telefoonnummer. Er is geen manier om deze functie uit te schakelen. Je kan er enkel voor kiezen om voor ‘iedereen’, ‘vrienden van vrienden’ of ‘vrienden’ vindbaar te zijn met je telefoonnummer.

Zoeken op telefoonnummers

Hoewel het dus wel mogelijk is om je telefoonnummer op je profiel te verbergen, blijft het mogelijk om je te zoeken op basis van je nummer. Dat gebeurt volgens een artikel op de site van Facebook bijvoorbeeld als “iemand je contactgegevens uploadt naar Facebook via een mobiele telefoon”. Het is dus mogelijk om je telefoonnummer te verbergen voor anderen, maar het blijft een zoekparameter.

Het is enigszins opmerkelijk nieuws, want Facebook heeft lange tijd geclaimd dat het telefoonnummers alleen gebruikte om tweetrapsverificatie mogelijk te maken. Dat laatste houdt in dat als je inlogt met je gebruikersnaam en wachtwoord, Facebook ook nog een sms met daarin een unieke code naar je smartphone stuurt. Zo is beter te controleren of je ook echt bent wie je claimt te zijn.

Vorig jaar bleek echter al dat Facebook telefoonnummers ook voor andere doeleinden gebruikt. Het bedrijf zet ze ook in voor advertenties. Adverteerders kunnen lijsten uploaden met e-mailadressen en telefoonnummers. Facebook toont vervolgens actief advertenties op de aan die adressen en nummers gelieerde accounts. Ook op dat beleid werd flink wat kritiek geuit.

Over dit specifieke geval laat woordvoerder Jay Nacarrow aan de site TechCrunch weten dat het “niets nieuws” is. Het netwerk zal “rekening houden met de feedback die we ontvangen hebben”. Wat dat specifiek betekent is niet duidelijk, het sociale netwerk gaat namelijk niet in op toekomstplannen.