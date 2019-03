Gartner: ‘Bijna 50 procent van PaaS-oplossingen is nu cloud-only’

Bijna de helft van de huidige Platform-as-a-Service (PaaS) aanbiedingen zijn nu cloud-only. Dat stelt marktonderzoeker Gartner in een onderzoek. Op dit moment zijn er ruim 360 leveranciers in 21 marktsegmenten, die samen ruim 550 PaaS-oplossingen aanbieden. 48 procent daarvan is cloud-only.

Er is volgens de marktonderzoeker geen enkele leverancier die voet aan de grond heeft in alle 21 segmenten. Van alle onderzochte leveranciers werkt dan ook 90 procent binnen een enkel PaaS-marktsegment. “Zakelijke en tech-leiders verschuiven naar een strategische investering in cloud computing”, aldus Yefim Natis, research vice president en analist bij Gartner. “Cloud computing is één van de belangrijkste ontwrichtende krachten in de IT-markten die het vertrouwen van de mainstream krijgt.”

“Hoewel meerdere organisaties een langdurige retentie van on-premise computing verwachten, gokken verkopers van bijna de helft van de cloudplatformaanbiedingen op de groei van cloud deployments. Zij kozen de modernere en efficiëntere cloud-only levering van hun mogelijkheden.

Markt

Gartner verwacht dat de uitgaven van enterprise IT voor cloudgebaseerde aanbiedingen in 2022 de uitgaven van niet-cloudgebaseerde IT-aanbiedingen voorbij zullen streven.

Dit jaar, zo voorspellen de marktonderzoeekrs, de totale omzet van de PaaS-markt de 20 miljard dollar bereiken. In 2022 moet dat doorgroeien naar een totaal van 34 miljard dollar, aldus de voorspellingen van Gartner uit september 2018. Het grootste marktsegment in de verschuiving naar de cloud zijn database- en applicatieplatformdiensten. De nieuwste onderdelen daarvan zijn blockchain, digitale ervaringen, serverloze platformen en platformdiensten voor kunstmatige intelligentie en/of machine learning.

Gartner voorspelde vorig jaar nog dat er in 2022 ruim 1,3 biljoen dollar is uitgegeven aan cloud computing. Dat komt neer op 28 procent van de belangrijkste IT-uitgaven. Voornaamste oorzaak van die verschuiving is dat bedrijven meer aan clouddiensten uitgeven dan aan traditionele on-premise IT-hardware en -software. Bovendien worden processen sneller en flexibeler door clouddiensten, onder meer doordat er wordt betaald voor daadwerkelijk gebruik en on-demand capaciteit.