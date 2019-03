Mijlpaal IBM brengt quantumcomputers snel dichterbij

IBM heeft, naar eigen zeggen, in zijn onderzoek naar quantumcomputers een nieuwe mijlpaal bereikt. Nooit eerder boekte de techgigant hogere prestaties op dit gebied zoals nu met zijn nieuwe IBM Q System One-toepassing. een dubbel zo hoog resultaat bereikt als zijn voorganger.

Big Blue houdt de prestaties van zijn quantumcomputers bij met het zogenaamde Quantum Volume. Dat is een rekenmethode waarbij onder meer het aantal qubits, connectiviteit, foutmarges en een aantal andere zaken meetellen. De Q System One, die over een 20-qubit processor beschikt, produceerde volgens de techgigant een Quantum Volume van 16. Dit is twee keer zo hoog is als zijn voorganger, de IBM Q, bereikte. Tegelijk stelt de leverancier ook dat de Q System One een van de laagste foutmarges heeft van een IBM-kwantumcomputer tot nu toe.

Significante stap

De mijlpaal betekent weer een significante stap voorwaarts voor quantumcomputers. Desondanks liggen praktische toepassingen van dit soort zeer krachtige computers nog altijd ver in de toekomst. Volgens IBM moet het Quantum Volume daarvoor het komende decennium elk jaar verdubbelen. Dat zou wellicht kunnen lukken, want sinds 2017 is de rekenkracht van de IBM-quantumcomputers elk jaar verdubbeld.

Mocht Big Blue hierin slagen, bereikt het bedrijf het zogenaamde Quantum Advantage. Zodra dat het geval is, is er sprake van nieuwe praktische toepassingen voor quantumcomputers en zijn ze ook breed toepasbaar. Op dit moment zijn dit soort apparaten wel beschikbaar, maar vooral voor onderzoek om de technologie vooruit te brengen. De verwachting is dat de quantumtechnologie in de toekomst via de cloud beschikbaar is.

Verwachtingen quantumcomputers

Hoe dan ook verwachten kenners veel van de technologie. Een quantumcomputer kan namelijk vele malen sneller werken dan een gewone computer. Dankzij qubits kan een quantumomputer namelijk parallelle berekeningen uitvoeren. Waar een gewone bit binair is en dus een waarde van 0 of 1 heeft, heeft een qubit beide waardes tegelijk. Dat maakt het aantal mogelijke berekeningen exponentieel groter.

In Nederland werkt concurrent Microsoft intensief samen met onder meer de Technische Universiteit Delft op het gebied van quantum computing. Onlangs opende deze techgigant samen met de TU Delft het Microsoft Quantum Lab.