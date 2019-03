Rackspace heeft bekendgemaakt afgelopen week 200 werknemers te hebben ontslagen. Dat komt neer op 3 procent van zijn wereldwijde personeelsbestand van 6.600 werknemers. Volgens het bedrijf zelf zijn de ontslagen onderdeel van een herijking, waarbij het werknemers probeert te vinden die beter bij de juiste zakelijke strategie passen.

Het bedrijf is nog altijd “stabiel en winstgevend”, vertelt een woordvoerder aan TechCrunch. In 2018 nam het bedrijf 1.500 mensen aan en op dit moment staan er 200 vacatures open. “We blijven investeren in ons bedrijf gebaseerd op marktkansen en de eisen van onze klanten. We nemen op sommige gebieden waar we teveel geïnvesteerd hebben actie, en nemen in andere gebieden waar we te weinig geïnvesteerd hebben mensen aan.”

Rackspace

Rackspace had in het verleden moeite om mee te komen in de cloudmarkt die gedomineerd wordt door giganten als Amazon, Microsoft en Google. Volgens analysebureau Synergy Research is het echter een van de top drie bedrijven in de Hosted Private Cloud-categorie. Het grootste bedrijf in deze categorie is IBM.

Vorige maand lanceerde Rackspace nog een nieuwe oplossing voor gebruikers van een hybride cloud. Het ging om de Ultra-Fast Performance Rackspace Block Storage-oplossing, dat in samenwerking met Pure Storage werd ontwikkeld. De oplossing combineert de opslagtechnologie en het partnerprogramma van Pure Storage met de managed services en hybride IT-expertise van Rackspace.

In januari verscheen bovendien een belangrijke uitbreiding van de managed diensten voor Amazon Web Services (AWS) van Rackspace. Dat was een suite aan diensten ontworpen om bedrijven te helpen bij de adoptie van Amazon Aurora, Amazon Redshift, AWS Glue en Amazon Athena. Klanten moeten met de dienst snel en eenvoudig datasets voor kunnen bereiden, laden en doorzoeken. Daarnaast moeten de operationele kosten en tijd naar de markt verlaagd worden.