Microsoft stopt op 31 mei volledig met ondersteuning Band

Microsoft trekt de stekker volledig uit de Microsoft Band en de Microsoft Health Dashboard-apps en -diensten. Per 31 mei stopt het bedrijf met de ondersteuning van deze platformen. Vanaf dat moment zijn de apps niet meer beschikbaar. Gebruikers die een Band hebben, komen in aanmerking voor een terugbetalingsregeling.

Meer dan twee jaar geleden stopte Microsoft al met de productie van de fitnesstracker. Sindsdien was er wel nog ondersteuning voor bestaande gebruikers. Per 31 mei stopt echter ook de backend met functioneren en verwijdert Microsoft de apps uit de Microsoft Store, Google Play Store en Apple App Store. Dan valt het doek dus definitief voor de serieuze poging van Microsoft om een deel van de wearablesmarkt te veroveren.

Einde verhaal

Bestaande gebruikers van de Band kunnen voor het einde van mei hun data exporteren. In juni stopt het bedrijf met de Dashboard-apps en -diensten, die nu nog via de cloud draaien. Als je een Microsoft Band in bezit hebt, kan je ook daarna nog je stappen, hartslag en workouts bijhouden. Ook blijft de Band je activiteiten en slaapritme bijhouden en werkt de wekkerfunctie nog gewoon. Als je een apparaat na 31 mei echter opnieuw in wil stellen, houdt het geheel op met werken.

Microsoft biedt de mogelijkheid van terugbetaling. Het gaat om gebruikers wiens Band onder de beperkte garantie valt, of om mensen die als actieve gebruiker gedefinieerd kunnen worden. Onder die laatste noemer valt elke gebruiker die het apparaat tussen 1 december 2018 en 1 maart 2019 “om de pols heeft gedragen en een gegevenssynchronisatie van de Band naar het Health-dashboard heeft voltooid.” Zij krijgen voor de Band 1 79,99 dollar (70,53 euro) terugbetaald en voor de Band 2 175 dollar (154,32 euro).

De Microsoft Band

Microsoft lanceerde de Band in oktober 2014. Het was niet de eerste wearable van het bedrijf, maar wel de eerste echt serieuze poging om een significant deel van de markt te veroveren. Dat lukte echter niet, terwijl het apparaat wel de nodige functionaliteit met zich meebracht. Niet alleen was de Band ertoe in staat om alle gezondheidsgegevens van een gebruiker te tracken, ook was deze in tegenstelling tot veel andere wearables ertoe in staat om zowel met Android als met iOS verbinding te maken. Een jaar later lanceerde Microsoft de tweede generatie van de Band, met meer ingebouwde sensoren en geavanceerde tracking.