Epson laat EcoTank-printers besparen op kosten en ruimte

Epson heeft een drietal nieuwe EcoTank-printers gelanceerd die niet alleen kleiner zijn, maar ook goedkoper in gebruik. Het gaat hierbij om de nieuwe ET-2720, ET-2726 en ET-2756 modellen. Ze liggen vanaf april 2019 in de winkel.

De Japanse fabrikant van onder meer printeroplossingen geeft aan datvoor zijn klanten vaak twee factoren belangrijk zijn. In de eerste plaats natuurlijk geld, maar ook ruimtebesparing. De nu gepresenteerde modellen moeten beide factoren dan ook combineren, aldus de printerfabrikant. Niet alleen kunnen eindgebruikers tot wel 90 procent op hun inktkosten besparen, ook nemen de printers door het compacte ontwerp minder ruimte in beslag.

Nieuwe modellen

De ET-2720, ET-2726 en ET-2756 gebruiken, net als de andere printers uit de EcoTank-serie, geen losse cartridges. De inkt komt bij deze apparaten uit inkttanks die met een inktflesjes kunnen worden bijgevuld. Eén flesje biedt het inktequivalent van 88 cartridges, ofwel 14.000 pagina’s zwart-wit en 6.500 pagina’s aan kleur.

De nieuwe printers zijn daarnaast volledig opnieuw ontworpen. Zo bevindt de inkttank zich niet meer aan de zijkant, maar zit deze aan de voorkant geïntegreerd. Niet alleen bespaart dat ruimte, ook is zo beter inzichtelijk hoeveel inkt er nog in de tanks zit. Epson heeft ook meteen het ontwerp van de inktflesjes onder handen genomen; die hoeven niet meer uitgeknepen te worden waardoor bijvullen eenvoudig is en zonder morsen kan. Daarnaast kan een specifieke kleur enkel in de daarvoor bedoelde inkttank geplaatst worden.

Net als andere printers in de EcoTank-serie zijn ook deze apparaten voorzien van wifi en wifi-direct. Daardoor kunnen ook nu weer eenvoudig documenten afgedrukt worden vanaf een smartphone of laptop. Epson Email Print maakt het mogelijk om bestanden vanaf welke locatie ter wereld dan ook af te drukken.

De nieuwe Epson EcoTank-modellen hebben de volgende prijzen en specifieke kenmerken: