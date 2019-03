Facebook, Telegram en Signal willen allemaal dit jaar cryptovaluta lanceren

Waar het de bitcoin niet lukt om stabiel te blijven, hopen een aantal van de grootste internetbedrijven daar wel in te slagen met eigen virtuele munten. Dit jaar nog lanceren onder meer Facebook, Telegram en Signal hun eigen munten.

Dat schrijft de New York Times in een uitgebreide analyse van de huidige cryptomarkt. Alle bedrijven hopen de cryptomarkt te veranderen en te stabiliseren. Op korte termijn zorgen deze ontwikkelingen in elk geval voor een grotere toename van het aantal verschillende cryptovaluta. Op lange termijn kan het, vooral door het bereik van de grote internetbedrijven, zorgen voor een consolidatie van de markt.

Toegankelijke munt

Deze nieuwe digitale munten maken het makkelijker om internationale betalingen uit te voeren. Vooral in ontwikkelingslanden is het voor gewone mensen soms al erg ingewikkeld om überhaupt een bankrekening te kopen, laat staan om online aankopen te doen. Om het mensen makkelijker te maken om geld uit te geven via hun platformen, willen de bedrijven dan ook eigen munten lanceren.

Facebook heeft een groot team op het project zitten, stelt de New York Times. Het bedrijf wil blockchain aan de basis van zijn cryptovaluta leggen en op die manier financiële transacties mogelijk maken zonder dat het hoeft te steunen op één centrale speler als PayPal of Visa. Opvallend is dat Facebook de waarde van de munt wil koppelen aan die van traditionele valuta, zodat de virtuele munt een constante waarde heeft.

Cryptovaluta hebben die koppeling niet, maar zijn volledig afhankelijk van het vertrouwen van investeerders. Daardoor fluctueert de waarde nogal, zoals we begin vorig jaar zagen bij de bitcoin. Andere bedrijven die werken aan eigen cryptovaluta – waaronder Telegram en Signal – kijken naar traditionelere systemen en kiezen voor een decentraal systeem waarbij er niet gesteund wordt op andere valuta.

Dit jaar beschikbaar

Welke invalshoek ze ook hanteren, duidelijk is wel dat de verschillende munten dit jaar nog beschikbaar zullen zijn. Facebook onderhandelt volgens de New York Times op dit moment met de grootste cryptobeurzen om zijn munt daar uit te geven. Dat betekent dat het beheer van de munt van niet voor de rekening van Facebook valt, wat zorgt voor minder regelgevende druk. Tegelijk is het dan wel moeilijker voor het bedrijf om geld te verdienen aan de cryptovaluta. Verder hebben ook Telegram en Signal al aan investeerders laten weten dat ze de komende maanden al klaar zijn voor lancering.