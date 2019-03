Contactloos betalen en mobiele wallets steeds belangrijker voor consumenten

Consumenten raken langzaamaan gewend aan het idee om altijd en overal te kunnen betalen, wanneer en hoe ze maar willen. Uit onderzoek op sociale media blijkt dat de aandacht voor contactloos betalen en mobiele wallets flink toeneemt. Het gemak hiervan lijkt leidend te zijn voor de populariteit.

Elk jaar publiceert Mastercard de Digital Payments Study, waarin het kijkt naar nieuwe trends in het betaallandschap. Het onderzoek werd samen met Prime Research uitgevoerd en in het kader hiervan bekeken de bedrijven meer dan 3,3 miljoen gesprekken op verschillende sociale media, waaronder Facebook, Instagram, Twitter en Weibo.

Makkelijk betalen

In het onderzoek keken de specialisten naar de manier waarop mensen op sociale media praten over betalingen. In 27 procent van die gevallen draaide het gesprek om mobiele betalingen, wat een forse groei van 20 procent is ten opzichte van het vorige jaar. Het aantal keren dat mobiele wallets genoemd werden verdubbelde daarnaast. Dat vindt zijn weerslag ook in de echte wereld; het aantal betalingen dat contactloos of via een mobiele wallet plaatsvond, groeide naar 20 procent.

Mastercard keek ook naar de achterliggende redenen voor die toename. De meeste gesprekken die gevoerd werden over contactloos en mobiel betalen noemden snelheid, efficiëntie en eenvoud als voornaamste redenen. En maar liefst 95 procent van de gesprekken over mobiele betalingen had een positieve insteek. Volgens Rose Beaumont, senior vicepresident van Europese communicatie en sales binnen Mastercard, is het direct betalen dan ook “de realiteit voor hoe mensen dagelijks willen winkelen en betalen”.

Veiligheid voorop

De studie laat volgens Beaumont vooral zien hoe snel mensen dit soort nieuwe trends omarmen. “En het wijst voor de komende jaren op een voortdurende interesse en vraag.” Ondanks toenemende vraag, blijken veel consumenten ook gefocust op de veiligheid van hun geld. Mensen herkennen volgens het onderzoek de waarde van dit soort nieuwe technieken, maar willen ook dat het veilige betaalmethodes zijn waarbij niet alleen hun identiteit, maar ook hun vermogen goed beschermd is.

Veel van de gesprekken draaiden dan ook niet alleen om de nieuwe technieken, maar ook om veiligheid. Technieken als stembetalingen en vingerafdrukscanners en de rol die ze spelen in nieuwe betaaltechnieken werden ook vaak besproken.