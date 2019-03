‘Nederland loopt enorm achter met investeringen in AI’

Er zijn steeds meer Nederlandse startups die zich bezighouden met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI). Maar vergeleken met andere landen, neemt dat aantal niet genoeg toe. Dat maakt dat Nederland de AI-revolutie wel eens zou kunnen missen.

Dat stelt de nationale belangenorganisatie voor startups StartupDelta in onderzoek naar de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in ons land. Volgens directeur Nils Beers is het tijd voor een nationale AI-strategie. “Als we niet snel beginnen met investeren, missen we de boot”, aldus Beers. Uit het onderzoek blijkt dat vorig jaar zo’n 102 miljoen euro werd geïnvesteerd in de oprichting van startups rond kunstmatige intelligentie. Maar dat is volgens StartupDelta veel te weinig.

Achterlopende investeringen

Vergeleken met andere landen lopen de investeringen in de sector in Nederland achter. Waar in Nederland zo’n 102 miljoen euro in AI-startups ging zitten, was dat in het Verenigd Koninkrijk 1,2 miljard euro, in Frankrijk 348 miljoen euro en in Duitsland 243 miljoen euro. De Nederlandse investeringen zijn in verhouding dan ook veel te laag, vindt StartupDelta.

Momenteel zijn er in Nederland 309 AI-startups actief. Dat is volgens de belangenorganisiatie voor startups slechts 3 procent van het wereldwijde aantal AI-startups. Tegelijk bedraagt de Nederlandse investering in AI-startups slechts 1 procent van het wereldwijde totaal. Dat zou, gezien de achttiende plek van de Nederlandse economie op wereldniveau, meer moeten zijn.

Ook als het aankomt op het aantal banen, loopt Nederland volgens het onderzoek flink achter. Er is binnen Nederlandse AI-startups werk voor zo’n 8.500 mensen, waaronder 350 specialisten. Vorig jaar nam het aantal banen slechts met 287 toe. Dat is laag, vooral vergeleken met landen als bijvoorbeeld de Verenigde Staten waar alleen al 9.000 specialisten actief zijn.

Flink investeren

Volgens Beers moet Nederland dan ook flink investeren om andere landen bij te kunnen benen. Nederland is een onbelangrijke speler op het speelveld van kunstmatige intelligentie en moet flink investeren om ook daadwerkelijk geld te kunnen verdienen aan dit potentieel erg lucratieve vakgebied.

“We hebben een nationale AI-strategie nodig”, vertelt Beers. “Op dit moment kapen buitenlandse bedrijven Nederlands AI-talent weg, terwijl er hier tegelijkertijd sprake is van een numerus fixus voor AI-studies. Wetende dat dit een van de belangrijkste onderwerpen van dit moment is, is dit een meer dan zorgwekkende ontwikkeling.”