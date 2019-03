QNAP presenteert NAS met AI-functionaliteiten voor neurale netwerken

QNAP Systems heeft een nieuwe NAS met AI-functionaliteiten geïntroduceerd die specifiek is geoptimaliseerd voor het trainen van AI-modellen . Het gaat om de TS-2888X.

Volgens QNAP biedt de NAS alles wat nodig is voor kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. Ook moet de latency aanzienlijk worden verminderd, gegevensoverdrachten worden versneld en prestatieproblemen worden uitgebannen.

De TS-2888X moet eindgebruikers een totaaloplossing bieden die een enorm opslagpotentieel, veel rekenkracht, een gebruiksklare AI-omgeving en uitgebreide gegevensbescherming integreert. Dit alles ter aanvulling op processen voor kunstmatige intelligentie. De NAS fungeert bovendien ook als inferentieserver. Daarbij verlaagt het de drempel voor R&D, waardoor ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie haalbaarder en toegankelijker worden.

Specificaties

Concreet beschikt de nu gepresenteerde NAS-toepassing Intel Xeon W-processors met 18 cores. Ook beschikt het over 36 threads en een piekvermogen van 4,5 GHz. Er is ruimte voor voor maximaal vier hoogwaardige grafische kaarten. De TS-2888X ondersteunt maximaal 512 GB DDR4 ECC RDIMM 2666 MHz-RAM. Daarnaast woerden de bekende versnellingskaarten van NVIDIA, AMD en Intel ondersteund. Verder zijn er acht PCIe-sleuven en een 80Plus Platinum-voeding van 2.000 watt aanwezig.

De NAS is ook uitgerust met een hybride opslagarchitectuur met acht SATA 6 Gb/s-stationssleuven van 3,5 inch voor harde schijven, zestien SATA 6 Gb/s-stationssleuven van 2,5 inch voor SSD’s en vier stationssleuven van 2,5 inch voor U.2 PCIe Gen3 x4 NVMe-SSD’s. De architectuur biedt de mogelijkheid om SSD-caching of automatische laagindeling in te schakelen, om veeleisende toepassingen te versnellen.

Software-omgeving

De uitgebreide softwareomgeving laat organisaties, volgens QNAP ,eenvoudig toepassingen voor kunstmatige intelligentie configureren en onderhouden. Het QuAI moet tal van open source-programma’s en -frameworks voor AI-processen – waaronder Caffe, TensorFlow, AlexNet en FaceNet – direct beschikbaar maken voor gebruikers. QuAI is een AI-ontwikkelaarspakket waarmee AI-modellen snel op de NAS kunnen worden gebouwd, getraind en geoptimaliseerd.

Daarnaast zijn er flexibele hulpprogramma’s voor het maken van reservekopieën. De NAS biedt bescherming door middel van snapshots om de veiligheid van gegevens te garanderen en efficiënt herstel in noodgevallen mogelijk te maken.