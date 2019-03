Het Chinese bedrijf Huawei zou zich voorbereiden om de Amerikaanse overheid aan te klagen. Reden is dat de overheid federale organisaties heeft verboden om producten van het bedrijf te gebruiken. Dat meldt The New York Times op basis van twee ingewijden.

Huawei zou de rechtszaak deze week willen aankondigen. Mogelijk wil het bedrijf hiermee de Amerikaanse overheid dwingen om zijn zaak tegen de Chinese fabrikanten verder openbaar te maken. Het is onderdeel van een brede actie van Huawei om zichzelf te verdedigen tegen een campagne van de Verenigde Staten om de geloofwaardigheid het bedrijf te ondermijnen.

Verdenkingen

Washington stelt dat Huawei een veiligheidsrisico is, omdat zijn apparatuur door de Chinese overheid misbruikt zou worden voor spionage. Huawei heeft die beschuldigingen altijd ontkend. Nieuwe marketingcampagnes van het bedrijf zijn dan ook gericht op het herstellen van het imago van het bedrijf bij de consument.

De Verenigde Staten heeft het afgelopen jaar flink meer actie ondernomen om te voorkomen dat apparatuur van Huawei gebruikt wordt. Zo vroeg het land bondgenoten om het Chinese bedrijf niet mee te laten bieden op contracten voor de aanleg van een nieuwe 5G-infrastructuur.

Ook is CFO Meng Wanzhou gearresteerd wegens het schenden van het Amerikaanse handelsembargo tegenover Iran. Deze week vindt een hoorzitting plaats in Canada – waar Meng gearresteerd werd – waarin bepaald wordt of ze uitgeleverd wordt naar de Verenigde Staten. Advocaten van Meng hebben de Canadese overheid en politie aangeklaagd, omdat zij haar rechten zouden hebben geschonden bij haar arrestatie en hechtenis.

Rechtszaak

Naar verwachting gaat de rechtszaak van Huawei tegen de VS draaien om een deel van een vergunning voor uitgaven van defensie, die vorig jaar werd goedgekeurd. Die voorziening zorgt ervoor dat federale organisaties geen telecomapparatuur van Huawei en het eveneens Chinese bedrijf ZTE mogen gebruiken.

Volgens een ingewijde stelt Huawei dat die regel een zogenaamde “bill of attainder”. Dat is een wetgevingshandeling die een persoon of een groep bestraft zonder dat er een rechtszaak is geweest. Volgens de Amerikaanse grondwet mogen zulke wetten niet aangenomen worden.

De plannen van Huawei zijn echter nog niet afgerond. Het bedrijf kan nog kiezen om voor een andere aanpak te gaan, of helemaal geen rechtszaak aan te spannen.