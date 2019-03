USB4 maakt datasnelheden van 40 Gbps mogelijk

De USB Promoter Group heeft zijn goedkeuring gegeven aan USB4. Dat is een nieuwe USB-standaard die dataoverdrachtssnelheden van wel 40 gigabit per seconde mogelijk maakt. De huidige standaard is USB 3.2 en ondersteunt maximaal 20 gigabit per seconde. Doordat de USB Promoter Group de Thunderbolt 3-standaard van Apple en Intel omarmt, zijn de hogere snelheden mogelijk.

Dat USB en Thunderbolt 3 samengaan, is mogelijk doordat Intel de specificatie voor deze technologie beschikbaar maakt zonder er royalty’s voor te vragen. Dat samengaan maakt het volgens een statement van de USB Promoter Group dan ook mogelijk om een dynamische koppeling aan te gaan met meerdere eindapparatuur. Ook blijft de nieuwe standaard ondersteuning bieden voor de oudere standaarden, waaronder USB 3.2, USB 2.0 en Thunderbolt 3. USB4 is straks dan ook beschikbaar voor een breed scala aan apparaten.

Forse verbetering

De nieuwe USB-standaard bevat geen regels ten aanzien van het ontwerp van een USB-connector. De kans is dan ook groot dat de meeste fabrikanten straks kiezen voor een USB Type-C ontwerp. Dat was in 2014 de eerste USB-standaard met een ander ontwerp dan de USB-connector die in 1996 gelanceerd werd. In de vijf jaar sinds de lancering is USB Type-C de standaard geworden voor high-end telefoons, maar is deze ook steeds meer te vinden in computers. Die laatste ontwikkeling maakt het samengaan van USB en Thunderbolt ook erg interessant.

Doordat de nieuwe standaard een veel hogere snelheid mogelijk maakt, zijn de mogelijkheden van USB4 groter dan voorgaande generaties. Zo maakte USB Type-C het mogelijk om apparaten op te laden, maar ook om data over te zetten en breidt USB4 deze mogelijkheden uit. “Het voornaamste doel van USB is om de beste gebruikservaring te leveren door data, display en stroom te combineren in een gebruiksvriendelijke en robuuste kabel en connector”, schrijft de USB Promoter Group in zijn statement. “USB4 verbetert die ervaring nog meer door de mix van data en display in een enkele verbinding te optimaliseren en de prestaties te verdubbelen”.