Linux 4.21 officieel gelanceerd als Linux 5.0

Linux-oprichter Linus Torvalds heeft de beschikbaarheid van Linux 5.0 bekendgemaakt. Ondanks de sprong in versienummer, brengt deze release niet significant meer nieuwe functionaliteit met zich mee.

Aanvankelijk zou de nieuwe kernelversie als Linux 4.21 verschijnen, maar Torvalds besloot uiteindelijk dat het tijd was voor een sprong naar 5.0. Niet omdat er aanzienlijk meer functionaliteit in deze versie verpakt zit, maar simpelweg omdat de 4.x-versienummers volgens hem te hoog opliepen.

“Ik wil (nogmaals) erop wijzen dat we geen op functies gebaseerde releases doen, en dat ‘5.0’ niet meer betekent dan dat de 4.x-nummers zo groot begonnen te worden dat ik vingers en tenen tekort kwam om ze te tellen”, schrijft Torvalds in zijn aankondiging in de Linux Kernel Mailing List.

Dat neemt evenwel niet weg dat Linux 5.0 enkele belangrijke verbeteringen bevat ten opzichte van de vorige versie. Zo werd ondersteuning voor AMD Freesync aan de kernel toegevoegd, alsook een ingebakken touchscreendriver voor de Raspberry Pi. Ook Nvidia’s nieuwe Turing-gpu’s worden voortaan onder meer ondersteund.

Daarnaast werd ondersteuning voor Googles Adiantum in Fscrypt toegevoegd. Adiantum is een technologie om snelle data-encryptie op low-end hardware mogelijk te maken. Het wordt onder meer gebruikt in Android Go-smartphones. Verder zijn er nog enkele toevoegingen zoals ondersteuning voor btrfs-swapbestanden, scrollen op hoge resolutie met scrollwieltjes van Logitech en Microsoft, en extra mitigaties voor Spectre en Meltdown. De volledige changelog kan je hier raadplegen.

De nieuwe Linux 5.0-kernel kan worden gedownload via kernel.org. Ondertussen kijkt de Linux-community al vooruit naar Linux 5.1. “Hiermee is het merge window voor 5.1 duidelijk open en ik ben blij om te zien dat ik al verschillende vroege pull-aanvragen heb ontvangen”, besluit Torvalds.