NTT Security neemt WhiteHat Security over

NTT Security, de bedrijfstak van Nippon Telegraph en Telephone Corp. die zich bezighoudt met security, heeft vandaag bekendgemaakt dat het WhiteHat Security overneemt. Welk geldbedrag met de overname gemoeid gaat is niet bekend.

WhiteHat werd in 2001 opgericht door Jeremiah Grossman, die tot die tijd actief was als Information Security Officer van Yahoo. Het bedrijf biedt verschillende diensten voor de beveiliging van de cloud en bedrijfsnetwerken. Het voornaamste product is WhiteHat Sentinel, dat meer dan 11.000 websites beheert, waaronder die van grote bedrijven die actief zijn in de e-commerce, financiële sector en de zorg. Klanten zijn onder meer Akamai Technologies, Dell, NetApp en Pitney Bowes.

Onafhankelijk actief

WhiteHat Security organiseerde in 2013 nog een investeringsronde waarbij het volgens Crunchbase zo’n 50,6 miljoen dollar (44,7 miljoen euro) ophaalde. Dat het bedrijf achttien jaar onafhankelijk wist te blijven is ergens wel een indrukwekkende prestatie; WhiteHat werd namelijk gesteund met durfkapitaal. Normaliter gaan dat soort startups relatief snel in de verkoop maar dat heeft bij WhiteHat tot nu geduurd.

De afgelopen jaren waren er dan ook verschillende geruchten over een overname van het bedrijf. Maar CEO Craig Hinkley liet steevast weten dat “alle opties open blijven voor WhiteHat”. Een beursgang, nieuwe investeringsronde of toch een overname waren volgens Hinkley allemaal mogelijk. Uiteindelijk is er dus voor die laatste optie gegaan en is NTT Security straks de nieuwe eigenaar. Onder de vleugels van NTT zal WhiteHat wel als onafhankelijke dochteronderneming actief blijven.

Zakelijke beveiligingsbehoeften

Een woordvoerder van WhiteHat laat tegenover SiliconAngle weten dat de bedrijven samen “de zakelijke beveiligingsbehoeften van bedrijven tegemoet zullen komen”. Daaronder vallen onder meer “de IT-infrastructuur, kritische applicaties en de digitale transformatie”. Hoewel WhiteHat als onafhankelijke dochter verder gaat, zullen de diensten van het bedrijf straks wel beschikbaar zijn voor klanten van NTT Security.

CEO Katsumi Nakata van NTT Security laat in een statement weten dat de overname van WhiteHat Security het mogelijk maakt om “een slimme en verbonden samenleving te beveiligen”. Dat wil zijn bedrijf doen door “alomvattende beveiligingsoplossingen voor bedrijven die de digitale transformatie ondergaan” te bieden. Deze overname, die naar verwachting dit jaar nog rond is, vormt een onderdeel van die oplossingen.