Huawei klaagt Amerikaanse overheid aan

De Chinese telecomgigant Huawei klaagt de Amerikaanse overheid aan. Dat naar aanleiding van het productverbod dat de Verenigde Staten hebben opgelegd. Huawei heeft de aanklacht ingediend bij de rechtbank in de staat Texas.

In augustus 2018 voerden de Verenigde Staten een wet in waardoor het niet langer toegestaan was om bepaalde netwerkproducten van Huawei te gebruiken. De Chinese overheid zou de producten mogelijk gebruiken voor spionagedoeleinden. Om die reden verbood de overheid het gebruik ervan als “substantieel of essentieel” onderdeel van telecomnetwerken. Volgens Huawei is er geen bewijs voor de stellingname en moet de rechter de wet daarom terugdraaien.

Geen enkel bewijs

In een statement laat Huawei-voorzitter Guo Ping weten dat er wat het bedrijf betreft geen enkel bewijs is voor de beschuldigingen. Om die reden ziet het bedrijf zich noodgedwongen om deze stap te nemen. Het is volgens Guo extra schadelijk dat de Amerikaanse regering “zijn uiterste best doet om het bedrijf in een kwaad daglicht te zetten. Nog erger is het feit dat het ons probeert te blokkeren in andere landen.”

Daarnaast herhaalde Guo nogmaals de stelling dat Huawei nooit achterdeurtjes in zijn apparatuur geïnstalleerd heeft en dat ook nooit zal doen. Dat is volgens Guo helemaal niet verplicht volgens de Chinese wet. Daarmee verwijst Guo naar een recent statement van het bedrijf waarin het liet weten een onafhankelijk juridisch expert naar de Chinese wetgeving te hebben laten kijken. Die expert concludeerde dat er geen verplichtingen in de Chinese wet zitten waarmee bedrijven gedwongen kunnen worden om achterdeurtjes in te bouwen.

Toenemende bedreiging

Zorgen rond Huawei ontstonden op het moment dat de Chinese regering in 2017 een wet aannam die van alle bedrijven en burgers vereiste dat ze alle nationale inlichtingenwerkzaamheden indien nodig zouden “steunen, assisteren en meewerken”. Ook moeten burgers en bedrijven uit China voor zover ze daar kennis van hebben, dat geheim houden.

Die combinatie zorgt voor angst bij de Amerikaanse overheid dat het bedrijf verplicht achterdeurtjes zou inbouwen in zijn netwerkapparatuur. Die apparatuur speelt een belangrijke rol in de uitrol van 5G-netwerken. Die netwerken zijn weer van cruciaal belang voor zelfrijdende auto’s en andere technieken die volledig steunen op een internetverbinding.