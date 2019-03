Rackspace voert op twintigste verjaardag merkupdate door

Rackspace heeft zijn merk, positionering en logo van een update voorzien. Daarmee wil het bedrijf zijn wens om een moderne IT-as-a-service onderneming te zijn extra benadrukken. Die herpositionering volgt op de twintigste verjaardag van het bedrijf, dat recent een omzet van 2,4 miljard dollar (2,1 miljard euro) boekte.

Het nieuwe logo van Rackspace is volledig in kleine letters geschreven. Waar het motto tot nu toe “fanatical support” was, is het nu “fanatical experience”. Op die manier wil Rackspace volgens Mark Bunting, Chief Marketing Officer van het bedrijf, “de veel bredere klantenservice die we willen bieden beter reflecteren.”

Nieuwe positie

Natuurlijk omvat een merkupdate meer dan alleen een nieuw logo en een nieuw kleurtje. “Het gaat er ook om dat we duidelijk willen communiceren wat we doen. In de kern is dat het volgende: we versnellen de waarde van cloud – SaaS, public cloud, private cloud en multicloud. Cloud en de technologieën die het mogelijk maakt, vormen voorlopig de bestemming”, legt Bunting uit.

Rackspace wil dan ook een onbevooroordeelde cloudaanbieder zijn. Aanvankelijk probeerde het bedrijf, dat onder andere hielp met de lancering van OpenStack, te concurreren met de public cloudgiganten. Maar na een reeks veranderingen binnen het management van Rackspace, is het bedrijf een firma die verschillende clouddiensten beheert voor andere ondernemingen geworden. Overigens is dit een goed moment om de nieuwe focus duidelijk te maken; steeds meer bedrijven maken gebruik van meerdere clouddiensten en maken zich zorgen over de kosten hiervan.

De site ZDNet sprak met CEO Joe Eazor over de nieuwe positie. Volgens Eazor is hiertoe besloten om “de aantrekkingskracht van de cloud voor onze klanten te vergroten”. Hij merkte ook op dat de herpositionering voortkomt uit de wens van Rackspace om voor klanten het bedrijf te zijn dat het best voorzien is om klanten te helpen hun cloudplannen volledig te realiseren. Om die reden blijft het bedrijf zich dan ook focussen op het optimaliseren van de kosten bij het uitrollen van de cloud, zodat bedrijven “de juiste bestemming en juiste public cloud vinden voor een prijs en met een performance die bij ze past.”