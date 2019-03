Nieuwe provider XS4ALL Moet Blijven start binnen paar maanden

Begin dit jaar kondigde KPN aan dat het ging stoppen met een aantal van zijn dochtermerken. Ook internetprovider XS4ALL sneuvelde, wat voor grote onvrede zorgde bij klanten van het bedrijf. Een aantal van die klanten verenigde zich in de actiegroep XS4ALL Moet Blijven en werkt nu aan een nieuwe provider.

Die provider begint al binnen een paar maanden onder een nieuwe naam, maar deelt wel de waarden van XS4ALL. Dat laat de actiegroep aan techsite Tweakers weten. De site sprak met Kirsten Verdel, een van de initiatiefnemers van de actiegroep XS4ALL Moet Blijven. Volgens haar vinden er momenteel serieuze gesprekken plaats met bedrijven die actief zijn op het gebied van onder meer “hosting, telefonie, mailgebruik en televisieaanbod”.

Snel beginnen

De bedoeling is volgens Verdel om snel van start te gaan met de eigen provider. Die moet de waarden van XS4ALL centraal stellen, zodat er dus een geestelijke opvolger komt. Om snel te kunnen beginnen, is besloten om in gesprek te gaan met diverse aanbieders van de producten die de XS4ALL-opvolger wil aanbieden. “Je gaat niet zelf een televisieaanbod uitvinden. Dan pak je een bestaande partij die dat al levert en dan maak je daar afspraken mee”, vertelt Verdel tegen Tweakers. Er zouden al een aantal aanbieders zijn die bereid zijn met de startup samen te werken.

Welke bedrijven dat zijn is niet bekend en die informatie wilde Verdel ook niet delen. Duidelijk is wel dat het om bedrijven moet gaan die dezelfde normen als XS4ALL delen. Zij stellen dus privacy, veiligheid en toegankelijkheid centraal. Er wordt ook nog gekeken naar de precieze invulling van het bedrijf; “het moet een commercieel gezond bedrijf zijn, maar het moet niet gaan om winstbejag”.

Enkel het bevorderen van de doelen die XS4ALL had, moet volgens Verdel centraal staan. Het uitgangspunt is en blijft dan ook dat XS4ALL moet blijven bestaan. Als KPN op zijn besluit terug zou komen, trekt men de stekker uit dit project, dat echt als een plan b gezien wordt. Momenteel werken er bijna zestig mensen aan het project.