Cisco, NASA en Woodside willen network edge naar de maan brengen

Energiebedrijf Woodside werkt samen met de NASA en met Cisco om diverse network edge technieken, evenals robotica, te testen. Die technieken moeten toepasbaar zijn om machines in afgelegen omgevingen en barre omstandigheden te laten werken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat om de techniek zelfs in de ruimte te gebruiken.

Woodside is een Australisch olie- en gasbedrijf dat zes procent van de wereldwijde LNG-voorraad levert. Het bedrijf heeft twee grote drijvende production storage and offloading faciliteiten. Cisco kreeg de taak om die faciliteiten van een goed werkende verbinding met de kantoren van het bedrijf op het vasteland te voorzien.

Zonder vertraging

Webex maakt het voor Woodside mogelijk om “zonder vertraging” videogesprekken te voeren, waar de drijvende faciliteiten zich ook ter wereld bevinden. “Een boel van onze faciliteiten bevinden zich in vijandige omgevingen, honderden kilometers van de kust”, vertelt CTO Shaun Gregory van Woodside. “NASA doet samen met ons proeven om de mogelijkheden van deze technieken te bekijken, voordat zij ze nog verder weg en in de ruimte toepassen.”

De samenwerking van Woodside met de NASA begon in februari 2017. Toen leende de NASA zijn Anthropomorphic Robonaut System voor zestig maanden uit aan Woodside, om meer dan 300 toepassingen op vlakken als engineering, operations en onderhoud te verkennen. “Samen verkennen de twee bedrijven hoe de robottechnologie toepasbaar is om de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie in de risicovolle en afgelegen omgevingen waar Woodside werkt”, luidde een statement van de twee bedrijven destijds.

Naar de maan

Waar Woodside zijn cognitieve technologie deelt, deelt NASA zijn expertise op het gebied van robotica met het bedrijf. Het gaat dan om robots “die al gebruikt worden voor eenvoudig, repetitief of zelfs gevaarlijk werk in locaties als het International Space Station”. Cisco levert de netwerken die nodig zijn om de medewerkers van Woodside van internet te voorzien. Die netwerken moeten net zo snel zijn als op het vasteland.

Precies dat laatste is van groot belang, want uiteindelijk moet dit soort technologie toepasbaar zijn voor een eventuele maan- of Marsbasis die de NASA de komende decennia wil bouwen. Daarvoor zijn dit soort snelle netwerken van cruciaal belang en moet een goede en betrouwbare verbinding met de Aarde altijd mogelijk zijn.