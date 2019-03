Microsoft integreert Yammer in Teams

Microsoft heeft zijn plannen onthuld om Yammer, het private sociale netwerk voor bedrijven, in Teams te integreren. Gebruikers kunne voortaan een Yammer-tabblad toevoegen aan hun kanalen in de chatapp.

Teams vormt steeds meer het hart van Microsofts productiviteitsaanbod voor bedrijven. Geleidelijk aan heeft het bedrijf steeds meer van zijn enterprise-tools, zoals Skype for Business en Skype Room Systems, in de applicatie geconsolideerd. Yammer, dat Microsoft in juni 2012 voor 1,2 miljard dollar in handen kreeg, blijft wel nog op zichzelf bestaan, maar wordt nu meer geïntegreerd in Teams.

Wanneer je een Yammer-tabblad aan een kanaal in Teams toevoegt, kunnen leden van dat kanaal een groep, topic feed of conversatie in Yammer volgen, zonder dat ze uit de chatapp moeten gaan. Ze kunnen een conversatie op Yammer bijvoorbeeld ook eerst onderling bespreken in Teams, voordat een openbare reactie in de Yammer-groep wordt geplaatst.

Yammer toevoegen aan Teams

Om de integratie toe te voegen klik je op het plusteken in de tabbladenbalk van het Teams-kanaal en kies je de Yammer-integratie. Vervolgens kan je selecteren welke Yammer-groep je wil weergeven en verder verfijnen welke content moet worden weergegeven. Eenmaal de installatie en configuratie is afgerond, is het Yammer-tabblad zichtbaar voor alle teamleden in het Teams-kanaal.

De integratie is meer dan een simpele weergave van de Yammer-pagina. Wanneer een gebruiker vanuit Teams naar het tabblad gaat, voert Yammer een authenticatie uit en wordt alleen de content weergegeven die voor de gebruiker toegankelijk is. Voorlopig werkt de integratie alleen in de desktopapp en op het web. Mobiele ondersteuning volgt wellicht op een later moment.

Microsoft Teams werd twee jaar geleden gelanceerd en wordt vandaag gebruikt door meer dan 329.000 organisaties wereldwijd. Het is de snelst groeiende business-app in de geschiedenis van het bedrijf.