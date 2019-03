Windows 10 op meer dan 800 miljoen toestellen

Microsoft laat weten dat Windows 10 de mijlpaal van 800 miljoen actieve toestellen heeft overschreden. Dat zijn er 100 miljoen meer dan zes maanden geleden. Het originele doel van 1 miljard toestellen tegen 2017 komt hiermee eindelijk binnen handbereik.

In een mooie infographic laat Microsoft weten dat het vandaag 800 miljoen actieve Windows 10-toestellen heeft. Dat klinkt indrukwekkend, maar Microsoft had initieel een veel grotere ambitie. Tijdens de lancering van Windows 10 midden 2015 mikte de softwaregigant op 1 miljard toestellen na twee tot drie jaar.

Die deadline werd niet gehaald. Initieel hoopte Microsoft nog op succesvolle Windows 10 Mobile-toestellen om Windows Phone nieuw leven in te blazen en dat aantal aan te dikken, maar dat werd een flop. Ook het aantal gratis upgrades van Windows 7 naar Windows 10 in het eerste jaar viel tegen.

Windows 10 upgrade

Als Microsoft met 100 miljoen toestellen per halfjaar blijft groeien, rondt het de kaap van 1 miljard begin 2020. We verwachten dat het aantal professionele upgrades van Windows 7 naar Windows 10 nog voor een flinke sprint zal zorgen eind 2019.

De officiële ondersteuning van Windows 7 stopt op 14 januari 2020. Wie langer dan die datum veilig wil blijven verder werken, mag rekenen op dure contracten per licentie. Deze zogenaamde Extended Security Updates (ESU) zijn enkel beschikbaar als volume license-klant.

Voor organisaties die Windows 7 Enterprise draaien, zal het eerste jaar aan updates een extra 25 dollar per toestel kosten. Dit verdubbelt in het tweede jaar naar 50 dollar en zelfs naar 100 dollar in het derde jaar. Bedrijven kunnen niet een jaartje overslaan. Wie pas vanaf het tweede of derde jaar intekent, moet de voorgaande jaren ook betalen.

Voor Windows 7 Pro zijn de prijzen pittiger. Het eerste jaar kost 50 dollar per toestel, met een verdubbeling elk jaar tot 200 dollar per toestel in het derde jaar.

14 januari 2020 is een belangrijke deadline voor heel wat bedrijven. Tal van machines hebben nog geen upgrade gekregen naar Windows 10. Eind vorig jaar draaiden 36,9 procent van alle laptops en desktops wereldwijd nog op Windows 7. Wie zijn bedrijf wil klaarstomen voor een upgrade naar Windows 7, moet daar vandaag al mee starten. Neem zeker onze uitgebreide gids door voor cruciale upgradetips.

