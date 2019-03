Okta neemt workflow automation bedrijf Azuqua over

Okta, dat zich bezighoudt met identiteitsbeheer voor de cloud, heeft vandaag bekend gemaakt dat het de startup Azuqua overneemt. Dat is een workflow automation bedrijf dat zich concentreert op ‘low code’ omgevingen. Met de overname gaat een bedrag van 52,5 miljoen dollar (46,8 miljoen euro) gepaard.

De aankondiging volgt vlak nadat Okta zijn cijfers over het vierde kwartaal bekend had gemaakt. Die waren beter dan verwacht door kenners, maar de verwachtingen voor het komende kwartaal en het volledige boekjaar vielen juist tegen. Daardoor daalden de aandelen direct na de aankondiging flink in waarde. Toch maant het bedrijf tot rust en denkt het met de overname van Azuqua meer klanten over te kunnen nemen.

Identiteit integreren

Okta zal de technologie van Azuqua inbouwen in zijn producten rond Lifecycle Management. De producten van Azuqua zullen helpen bij het integreren van data uit verschillende bronnen in de backend van diverse klanten. Okta stelt dat dit helpt bij het synchroniseren van de accounts van medewerkers in verschillende workplace-apps. Denk daarbij vooral aan toepassingen die bedrijven gebruiken voor human resources en het uitbetalen van salarissen.

“Identiteit is de verenigende component die al deze technologieën naadloos en veilig samen kan laten werken”, vertelt medeoprichter en COO Frederic Kerrest van Okta. Volgens Kerrest is dat van groot belang om de beveiligingssystemen van de toekomst goed vorm te geven. Die component zal men dus aanvullen met de technologie van Azuqua.

Tegenvallende voorspellingen

Okta doet het momenteel goed. Het bedrijf zag het aantal klanten afgelopen jaar met 53 procent groeien en boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 108,5 miljoen dollar (96,8 miljoen euro). Het bedrijf eindigde datzelfde kwartaal met meer dan 6.100 klanten in totaal. Toch verwacht Okta voor 2019 minder goede resultaten te boeken dan kenners van Wall Street.

Het bedrijf verwacht namelijk een verlies van 48 tot 53 dollarcent (42 tot 47 eurocent) per aandeel. Dat is fors meer dan wat Wall Street verwacht; daar gaat men uit van 22 dollarcent (19 eurocent) per aandeel. Die discrepantie zorgde dan ook voor een initiële daling van de waarde van aandelen.