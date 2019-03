Google wil het eenvoudiger maken voor Android-ontwikkelaars om geld te verdienen met applicaties. Dit doet het door een nieuwe dienst in Google Play te lanceren dat ‘Rewarded Products‘ heet. Daarmee kunnen ontwikkelaars bonussen aanbieden als in-game content, in ruil voor het kijken naar video-advertenties.

Met de nieuwe optie moeten ontwikkelaars ook geld kunnen gaan verdienen aan gebruikers die niet bereid zijn om te betalen. “Eén trend is om gebruikers te belonen voor een actie waarmee geld verdiend kan worden, zoals het kijken van een video, met in-game-geld of andere voordelen”, vertelt Patrick Davis, Google Play product manager, in een blogbericht. “Dit geeft gebruikers meer keuze in hoe ze een app of spel ervaren, en het is een effectieve manier om geld te verdienen aan niet-betalende gebruikers.”

“Gebruikers kunnen kiezen om een video-advertentie te kijken en krijgen na die tijd een beloning, bijvoorbeeld virtuele goederen of in game-geld”, aldus Davis. Een gebruiker krijgt na het kijken van de video dan bijvoorbeeld 100 munten voor in het spel dat diegene speelt.

Inzetten Rewarded Products

Helemaal nieuw is de dienst overigens niet. Android-ontwikkelaars gebruiken al advertenties om geld te verdienen aan gebruikers. Met de lancering van Rewarded Products is het nu echter een officieel Google Play ‘product’. Daardoor wordt de implementatie eenvoudiger voor ontwikkelaars en kan Google concurreren met derde partijen die vergelijkbare diensten aanbieden.

Volgens Davis is Rewarded Products gebaseerd op de AdMob-technologie van het bedrijf. Daarmee krijgen ontwikkelaars toegang tot een bredere selectie aan content van adverteerders.

Rewarded Products kan aan iedere app toegevoegd worden door de Google Play Billing Library of AIDL-interface te gebruiken. Dit kan met een paar extra API-calls. Volgens Davis is het niet nodig om extra SDK’s te integreren. “Dit vermindert het werk dat vereist is om Rewarded Products te implementeren significant ten opzichte van andere opties.”