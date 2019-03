Thales en Gemalto krijgen antitrustvrijstelling in VS

Thales en Gemalto hebben een antitrustvrijstelling gekregen in de Verenigde Staten. De twee bedrijven kregen eerder deze maand al van het ministerie van Justitie toestemming voor de overname van Gemalto door Thales. Vandaag keurt ook een rechter de antitrustvrijstelling goed en is de afronding van de overname weer een stap dichterbij.

Eerder al werd er goedkeuring voor de overname gegeven in China, Israël, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Turkije, de Europese Unie, Australië en Mexico. Ook kregen de bedrijven goedkeuringen met betrekking tot buitenlandse investeringen in Australië, Canada en de Verenigde Staten. Daarmee beschikken Thales en Gemalto nu over 12 van de vereiste 14 reglementaire goedkeuringen.

Anderhalf jaar

Thales deed zo’n anderhalf jaar geleden voor het eerst een overnamebod op Gemalto. Uiteindelijk ging het bedrijf akkoord met een bedrag van 4,8 miljard euro. In korte tijd kregen de bedrijven van onder meer de Australische als de Europese marktwaakhond groen licht voor de overname, maar in andere landen als de Verenigde Staten en ook in Rusland, is het proces wat ingewikkelder gebleken.

Diverse overheden en marktwaakhonden vreesden dat de overname zou leiden tot hogere prijzen van bepaalde producten van de bedrijven. Dat zou ook nadelige gevolgen hebben voor de keuzemogelijkheden en innovatie. Die zorgen zijn echter weggenomen door de bedrijven door onder meer te beloven nShield te gaan verkopen. Daardoor zou de concurrentie in elk geval op orde blijven en daarmee dus ook de innovatie op de markt.

Bijna rond

Volgens een gezamenlijke aankondiging zullen Thales en Gemalto blijven samenwerken met de bevoegde autoriteiten in Rusland. Naar verwachting ronden ze de overname in de loop van maart 2019 af. Dan gaan de twee grote aanbieders van security samen en ontstaat een gigantisch bedrijf. Thales heeft wereldwijd zo’n 66.000 medewerkers en boekte vorig jaar een omzet van 15,9 miljard euro. Gemalto, dat wereldleider van digitale veiligheid is, kon 3 miljard euro in de boeken schrijven en heeft 15.000 mensen in dienst.