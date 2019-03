Google laat Equinix nieuw kabellandingsstation voor zeekabels bouwen

Google heeft Equinix gevraagd om het Cable Landings Station (CLS) voor de nieuwe Curie-zeekabel te bouwen in Los Angeles. Het is de eerste nieuwe onderzeese verbinding tussen de Verenigde Staten en Chili sinds twintig jaar.

De kabel is vernoemd naar Marie Curie, de bekende schei- en natuurkundige. De kabel komt aan land in het datacenter van Equinix in El Segundo, Californië. Google kiest volgens het persbericht voor Equinix vanwege de ruime ervaring die het heeft in het aanleggen en managen van landingsstations voor zeekabels. Zo is de wereldwijde aanbieder van interconnectie- en datacenterdiensten al betrokken bij 25 andere zeekabelprojecten. Naar verwachting neemt men de kabel in 2019 in gebruik.

Groeiende vraag

De Curie-zeekabel komt in tegenstelling tot andere zeekabels niet eindigen bij het landingsstation waar het aankomt. In plaats daarvan eindigt de kabel in het Equinix LA4 International Business Exchange datacenter. Dit biedt veel nieuwe mogelijkheden tot rechtstreekse verbindingen, aangezien de locatie een populair knooppunt is voor veel bedrijven. In het datacenter wordt via interconnectie een snelle en veilige verbinding tot stand gebracht tussen de verschillende ecosystemen van bedrijven, clouds en IT service providers.

De vraag naar dit soort zeekabels neemt flink toe. Het wereldwijde dataverkeer groeit naar verwachting in 2021 tot 3.3 zettabytes. Daarvan komt bijna elke bit tijdens zijn reis in aanraking met een zeekabel. Van het intercontinentale dataverkeer gaat zelfs 99 procent via zeekabels en slechts 1 procent via satellietsystemen. Het groeiende dataverkeer en de toename aan zeekabelverbindingen wordt mede veroorzaakt door een stijgende vraag naar cloudoplossingen en cloudgerelateerde trends zoals big data en IoT.

Kansen voor Nederland

Die toegenomen vraag biedt volgens Michiel Eielts, Managing Director Equinix Benelux, kansen voor Nederland. In ons land komen tientallen zeekabels aan land, die via een landingsstation naar datacenters in Amsterdam geleid worden. Vanaf daar legt men verbindingen met de rest van Europa. “De zeekabels die in Nederland aan land komen, hebben het fundament gelegd van onze stevige positie als digitale gateway naar Europa. Ze zijn de basis van onze zeer uitgebreide connectiviteit, waarmee ook datacenters hun positie hebben uitgebouwd,” zegt Eielts.