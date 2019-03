Google brengt vertrouwelijke e-mails naar G Suite

De vorig jaar aangekondigde ‘vertrouwelijke modus’ voor Gmail maakt haar intrede in G Suite. Administrators kunnen vanaf vandaag intekenen op het bèta-programma.

Met Googles vertrouwelijke modus voor Gmail voorziet de internetreus een systeem waarbij je extra beveiliging kan toevoegen aan de mails die je uitstuurt. Zo kan je ze voorzien van een houdbaarheidsdatum van enkele dagen tot vijf jaar. Na die houdbaarheidsdatum verwijdert de e-mail zichzelf. Als afzender kan je ook extra authenticatie van je ontvanger eisen, zodat je mail zeker niet in verkeerde handen terecht komt.

De modus werd in april vorig jaar aangekondigd, en maakt vandaag zijn intreden in G Suite. G Suite-admins kunnen de functie activeren via hun console. Ga daarvoor naar Apps > G Suite > Instellingen voor Gmail > Gebruikersinstellingen en klik de modus aan. Zodra die geactiveerd is, krijgen gebruikers onderaan de draft van hun mail de nieuwe mogelijkheden te zien.

Archiveren

Omdat bedrijven vaak een archiveringsplicht hebben, zorgde Google ervoor dat Google Vault werkt met vertrouwelijke e-mails. Ze verdwijnen voor de ontvanger, maar verzonden mails worden wel bewaard in de kluis. Wie een vertrouwelijke a-mail ontvangt, kan die niet zomaar archiveren.

De vertrouwelijke modus werkt zowel voor Gmail- als niet Gmail-gebruikers. Ontvangers krijgen een link waar ze op dienen te klikken. Wie Gmail gebruikt opent via die link meteen het bericht, ontvangers die klant zijn bij een andere mailingdienst worden omgeleid naar een speciaal cloudportaal van Google.

De functie is interessant voor wie geregeld gevoelige informatie op mail zet. Of ze volstaat om bedrijven te overtuigen van G Suite, is nog maar de vraag. Cijfers suggereren immers dat Outlook nog steeds een stuk populairder is dan Gmail bij zakelijke gebruikers.

