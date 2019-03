Fujitsu lanceert tweede generatie van zijn kwantum-geïnspireerde Digital Annealer

Fujitsu heeft zijn tweede generatie van zijn kwantum-geïnspireerde Digital Annealer (DA)-hardware gelanceerd. De DA kan worden ingezet voor het verbeteren van productieprocessen, het minimaliseren van verkeersopstoppingen en de optimalisatie van beleggingsportfolio’s.

Waar de eerste generatie DA met zijn 1.024 bits veel problemen kon oplossen, kan de tweede generatie met 8.192 bits en een toename in computational precision nóg meer problemen tackelen. Dit leidt volgens Fujitsu tot meer precisie en betere prestaties. Het zorgt er bovendien voor dat de tweede generatie ook veel complexere problemen kan aanpakken.

“Omdat de wet van Moore lijkt te vertragen dreigt ook het tempo van vooruitgang terug te vallen. Fujitsu biedt met de Digital Annealer een alternatief voor het voplossen van specifieke problemen. Het is geïnspireerd door de simultane verwerkingscapaciteiten van quantum computing. Het belangrijkste verschil met traditioneel computergebruik is dat de Digital Annealer complexe combinatorische problemen kan oplossen door duizenden mogelijke resultaten tegelijkertijd te vergelijken, in plaats van opeenvolgend”, zegt Joseph Reger, Fujitsu fellow en chief technology officer CE & EMEIA bij Fujitsu.

Optimalisatieproblemen

De oplossing is inzetbaar van edge tot cloud, de rekenkracht van de DA kan worden geïmplementeerd als een door de cloud gehoste of lokale oplossing. Daarnaast kan het volgens de ICT-leverancier naadloos in standaard datacenter-besturing omgevingen worden geïntegreerd en vraagt het niet om complexe infrastructuur. Iets wat kwantumcomputers, die veel energie verbruiken en dure koelsystemen nodig hebben, wél vereisen. Verder biedt de DA disruptieve innovatie, door complexe optimalisatieproblemen op te lossen.

Fujitsu beweert dat de DA-technologie ideaal is voor onder andere productieoptimalisaties en de vermindering van verkeersopstoppingen. Bovendien zou de nieuwe generatie beleggingsportefeuilles optimaliseren om zo risico’s te minimaliseren en te voldoen aan de wettelijke eisen.

Volgens Fujitsu maakt simultaan rekenwerk het mogelijk om snel de optimale combinatie van complexe gegevensvariabelen te vinden. De technologie kan in diverse sectoren worden toegepast, zoals logistiek en warehousing, mobiliteit, smart cities en de financiële wereld. Zo biedt de DA uitkomst voor een bank die geld bij geldautomaten moet langsbrengen en daarbij een volgorde wil hanteren op basis van de hoogte van de te leveren geldbedragen. De DA kan bepalen bij welke geldautomaten er langs moet worden gegaan, wat de optimale route hiervoor is en hoeveel geld er in elke machine moet worden gestort.

Sneller, nauwkeuriger en minder risico

Maar ook andere taken zijn mogelijk. Zo gebruikt de NatWest Bank de technologie onder meer om een mix van liquide activa te optimaliseren. Berekeningen worden sneller en nauwkeuriger gedaan dan traditionele systemen, waardoor er nieuwe, winstgevende investeringsmogelijkheden geïdentificeerd worden. Bovendien is er minder risico op menselijke fouten. Ook de auto-industrie werkt volgens Fujitsu inmiddels met de DA-technologie voor het stroomlijnen van de werkplanning op de werkvloer en het verbeteren van slimme mobiliteitsdiensten. Maar ook zou de technologie helpen bij het verfijnen van een auto-ontwerp om lawaai tijdens het rijden te verminderen. Daarnaast wordt de DA-techniek ook door Fujitsu zelf toegepast op hun eigen productie-eenheid in Japan.

De Digital Annealer is beschikbaar as-a-service op abonnementsbasis, inclusief technische en consultancyservices. De algemene beschikbaarheid van Fujitsu’s tweede generatie DA is gepland voor april 2019.

