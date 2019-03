Nvidia snoept netwerkspecialist Mellanox af van Intel (update)

Update 16u: Nvidia laat in een persbericht weten dat de deal rond is: het koopt Mellanox voor 6,9 miljard dollar.

Nvidia koopt alle aandelen van Mellanox voor 125 dollar per aandeel in cash, wat de waardering voor deal op 6,9 miljard dollar brengt. “De acquisitie brengt twee van de belangrijkste bedrijven in HPC samen”, aldus Nvidia. “Nvidia’s hardware en de interconnects van Mellanox vind je in 250 systemen van de Top 500 van ‘s werelds krachtigste supercomputers. Iedere grote cloud service provider is bovendien al klant.”

De overname is goedgekeurd door de raden van bestuur van zowel Nvidia als Mellanox. Voor het eind van 2019 moet de deal rond zijn, zoals steeds onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde instanties. De aandeelhouders van Mellanox moeten hun goedkeuring ook nog geven.

Origineel bericht:

Nvidia zou op het punt staan de Israelische ethernet- en infinibandspecialst Mellanox te kopen. Daarmee lijkt Intel naast een deal te grijpen, die het nochtans wilde sluiten precies om beter te concurreren met Nvidia.

Volgens anonieme bronnen heeft Nvidia 7 miljard dollar klaar staan voor een overname van Mellanox. Dat is een miljard meer dan wat Intel in januari voorstelde, en zou voldoende zijn om een deal rond te krijgen. Daarmee schiet Nvidia onder de duiven van Intel, maar verzekert het zich ook van toegang tot belangrijke interconnect-technologie.

Toekomsttechnologie

Het in Israël gebaseerde Mellanox is een specialist in Infiniband-interconnects. Snelle interconnects zijn een essentieel onderdeel van HPC-infrastructuur, maar worden ook daarbuiten steeds belangrijker. De technologie vormt de lijm voor systemen waar meerdere processors samen als één geheel werken, en kan zo bijvoorbeeld ook in zelfrijdende wagens belangrijk worden.

Nvidia positioneert zich steeds meer als een rechtstreekse concurrent van Intel. High performance computing wordt steeds meer synoniem met parallel rekenwerk, en daar zijn Nvidia’s gpu’s een stuk beter in dan Intels cpu’s. Intel, dat welliswaar zelf aan grafische kaarten werkt, heeft momenteel geen antwoord op die evolutie.

Concurrentiestrijd

De overname van Mellanox zou Nvidia in eerste instantie zeker helpen voor alles wat datacenters en supercomputers betreft. Dat beseft Intel ook. Precies daarom wilde de processorbouwer Mellanox in eerste instantie inlijven. Intel zelf heeft Omni-path-interconnecttechnologie in huis, en die verschilt niet wezenlijk van Infiniband. Het overnamebod van januari diende dan ook vooral om Mellanox uit de handen van de concurrentie te houden. Alles wijst er nu op dat dat niet gelukt is.

Een officiële deal is er nog niet, al zou die er volgens de bronnen snel kunnen komen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de overnamesaga nog een nieuwe episode kent.

