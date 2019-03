Nieuwste release Appian Platform maakt coderen sneller

Appian komt met een nieuwe versie van zijn low-code platform. Het moet makkelijker dan ooit zijn om zakelijke applicaties te bouwen. Daarnaast zou dat proces met het vernieuwde platform tot twintig keer zo snel moeten lopen. Dat komt onder meer door de uitbreiding van het aantal mogelijkheden dat het platform biedt.

Dat kondigt Appian aan in een persbericht. Het bedrijf heeft de nieuwe versie van het Appian Platform gemaakt met het versnellen van ontwikkeling van zakelijke applicaties als leidraad. Daartoe breidt het de mogelijkheden van het low-code/no-code platform flink uit op gebieden als integratie, robotic process automation (RPA), interface design, zakelijke mobiliteit en klantbetrokkenheid.

Prestaties verbeteren

Volgens Malcolm Ross, VP of Product bij Appian, willen bedrijven minder tijd kwijt zijn aan het configureren en integreren van gegevens. Op die manier kunnen ze applicaties die de klantervaring verbeteren en operationele prestaties versterken sneller leveren. “Onze nieuwe release is een mijlpaal die integratie en RPA naar de wereld van low-code/no-code ontwikkeling brengt en de missie van Appian om het bouwen van krachtige applicaties te vereenvoudigen, flink uitbreidt.”

Bij deze nieuwe versie van het Appian Platform is de integratie van systemen en gegevens van derden versneld. Dat is mogelijk door de nieuwe Integration Software Development Kit (SDK). Door dit nieuwe framework is Appian RPA met Blue Prism nu voorzien van no-code integratie, zodat een digitaal personeelsbestand zo eenvoudig mogelijk in Appian te integreren valt.

No-code ervaring

Ook breidt de nieuwe release Appian’s Self-Assembling Interface Layer (SAIL) framework uit. Daardoor is het mogelijk om interfaces te genereren vanuit een datamodel. Het bouwen van een gebruikersinterface in Appian is daardoor ook echt een no-code ervaring. App-ontwerpers kunnen de automatisch gegenereerde interface vervolgens zelf verfijnen.

Ook kunnen ontwikkelaars de interfaces offline met slechts één klik beschikbaar stellen op mobiele apparaten. De verbeterde offline mogelijkheden zijn onder meer beschikbaar voor taken, veilige cache data, afbeeldingen en content voor offlineverwerking. Als een apparaat weer online komt, komen deze taken in een wachtrij te staan en verwerkt de server ze.

De nieuwste versie van het Appian platform is nu beschikbaar.