Nieuwe Skype for Web niet beschikbaar voor Firefox, Safari en Opera

Microsoft bracht afgelopen donderdag een flink verbeterde versie van Skype for Web uit. Maar de nieuwe versie bleek in een aantal browsers niet te werken. Het bedrijf laat nu weten dat dit een bewuste keuze was. De techniek werkt dus niet in onder meer Apple’s Safari, Mozilla’s Firefox en Opera.

Dat laat Microsoft aan de site VentureBeat weten. De vernieuwde versie van Skype for Web doet het enkel op Microsoft Edge en Google Chrome, evenals op Chromium gebaseerde browsers als Vivaldi. In een statement stelt een woordvoerder van Microsoft dat Skype for Web voor elke browser weer “een andere implementatie vereist”. Om die reden is gekozen om “prioriteit te leggen bij Microsoft Edge en Google Chrome”.

Niet ondersteund

Alhoewel sommige gebruikers niet blij zullen zijn met de keuze, zat deze er wel al aan te komen. Vorige maand waarschuwde Microsoft gebruikers van Firefox, Safari en Opera al dat Skype for Web hun browsers straks niet meer zou ondersteunen. Microsoft stelde toen dat zij moesten overstappen op Edge of Chrome. Wanneer die verandering in zou gaan was toen nog niet bekend.

Microsoft heeft niet aangegeven welke technologie voorkomt dat Skype for Web andere browsers ondersteunt. Waarschijnlijk heeft het te maken met WebRTC, een open source technologie die real-time communicatie via browsers mogelijk maakt. Van die techniek maakt Skype for Web gebruik. Overigens ondersteunen vergelijkbare apps als WhatsApp en Facebook Messenger audio- en videogesprekken ook niet in elke browser om diezelfde reden.

Nieuwe functies

De nieuwe versie van de Skype for Web zit vol met nieuwe functies. De belangrijkste is wellicht dat de dienst vanaf nu overweg kan met HD-video, zowel in privégesprekken als in groepschats. Ook is het mogelijk om deze gesprekken op te nemen en is de zoekfunctie flink verbeterd. Het is verder makkelijker om media die binnen een gesprek zijn verzonden te bekijken. Tot slot heeft Skype for Web een nieuw notificatiecentrum.