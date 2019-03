‘Aanvallen met banking trojans fors toegenomen in 2018’

Kaspersky Lab waarschuwt voor de opkomst van banking trojans, ofwel ‘bankers’. Volgens het Russische beveiligingsbedrijf is de verspreiding van deze malware afgelopen jaar flink toegenomen. In totaal vonden er volgens het bedrijf in 2018 bijna 900.000 plaats, zo’n vijftien procent meer dan een jaar ervoor. Toen werden er 767.000 aanvallen met banking trojans gedetecteerd.

Volgens Kaspersky viel de stijging van het aantal aanvallen bijna in zijn geheel te wijten aan “de toegenomen activiteiten van één banker”. Van de 889.452 aanvallen die Kaspersky registreerde, was ruwweg een vierde gericht op bedrijven. Dat is een feit dat volgens Kaspersky de afgelopen drie jaar “redelijk constant” is gebleven.

Gericht op Rusland

De meeste aanvallen richtten zich in 2018 op Rusland. Meer dan een vijfde van alle aanvallen met banking trojans (22 procent) was op bedrijven en individuen in dat land gericht. Duitsland staat op de tweede plaats met een aandeel van 20 procent en India op de derde plaats met 4 procent. Andere landen die veel getroffen werden door dit soort aanvallen zijn Vietnam, Italië, de Verenigde Staten en China.

In een statement vertelt David Emm, hoofdonderzoeker bij Kaspersky Lab, dat 2018 bepaald geen rustiger jaar was als het aankomt op financiële aanvallen en bedreigingen en dat dit vermoedelijk ook voor 2019 geldt. “Ons onderzoek laat zien dat het aantal aanvallen met banking trojans nog altijd toeneemt”, aldus Emm. Vooral het aantal aanvallen dat met de RTM-trojan plaatsvond nam explosief toe, “wat het aantal aanvallen vorig jaar flink opdreef.”

Waakzaam blijven

Emm raadt mensen dan ook aan om “waakzaam te zijn bij het uitvoeren van financiële transacties via hun computer. Onderschat nooit hoe professioneel moderne cybercriminelen zijn en laat je computer nooit onbeschermd.” Dat laatste is een van de grootste fouten die sommige mensen maken. Volgens Emm verdient elk apparaat, of het nou om een laptop, smartphone of tablet gaat, dezelfde beveiliging.

In het rapport waarschuwt Kaspersky dat mensen hun creditcardgegevens nooit zomaar moeten achterlaten op websites. Ook moeten mensen hun apparaat altijd van de nodige antivirussoftware voorzien. Bedrijven moeten hun personeel verder blijven trainen en blijven investeren in nieuwe beveiligingstechnieken.