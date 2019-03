Microsoft verandert vanaf System Center 2019 zijn updatecyclus

Microsoft maakt deze maand nog System Center 2019 beschikbaar. Daarna stopt het bedrijf met de tweejaarlijkse feature updates die nu nog binnen het Semi-Annual Channel (SAC) plaatsvinden. Die keuze maakt het bedrijf op basis van feedback van klanten. Opvallend is dat dezelfde feedback gegeven werd voor grote Windows-releases, maar dat legt Microsoft naast zich neer.

Vorige week liet Microsoft weten te stoppen met het SAC-systeem. Nadat System Center 2019 uitgebracht is, gaat het bedrijf over op een Long-Term Servicing Channel (LTSC). Dat betekent dat er meer ruimte tussen de grote releases komt te liggen en dat kleinere features met de reguliere updates uitgebracht worden. Enkel de System Center Configuration Manager (SCCM) blijft driemaal per jaar een update ontvangen.

Andere cyclus

“Na gesprekken met klanten, zijn we tot de conclusie gekomen dat LTSC beter werkt voor de meeste System Center releases, omdat de update cyclussen langer en stabieler zijn”, schrijft Microsoft in een blogpost. Het bedrijf kreeg soortgelijke feedback rond zijn Windows 10-updates, maar kiest ervoor om dat systeem nog altijd twee keer per jaar van een flinke update te voorzien.

LTSC en SAC zijn termen die Microsoft een paar jaar geleden introduceerde. LTSC-releases zijn bedoeld voor missiekritieke systemen en zijn daarom niet geschikt voor continue updates. Wel krijgen ze vijf jaar mainstream ondersteuning en is er vijf jaar uitgebreidere ondersteuning beschikbaar. SAC-releases vinden tweemaal per jaar plaats en gaan 18 tot 30 maanden mee, afhankelijk van de Windows-versie die een gebruiker heeft.

Flink wat updates

System Center 2019 omvat een flink aantal updates. Zo zijn Data Protection Manager 2019, Orchestrator 2019 en Service Manager 2019 allemaal van een update voorzien. Ook zijn er nieuwe integraties gebouwd met managementdiensten als System Center Operations Manager, Virtual Machine Manager en meer. System Center 2019 zal volgens Microsoft even duur zijn als System Center 2016.

Kijk voor een volledig overzicht met alle nieuwe functies en updates op de site van Microsoft.