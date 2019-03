Google Cloud kaapt weer een topman bij Oracle weg

Google Cloud heeft weer een belangrijke medewerker weggekaapt bij Oracle. Daarmee blijft het bedrijf stappen zetten om het managementteam dat verantwoordelijk is voor zijn clouddienst opnieuw opbouwen. Ditmaal heeft Oracle-manager Amit Zavery getekend om bij Google Cloud aan de slag te gaan.

Kortgeleden vertrok Thomas Kurian bij Oracle om aan de slag te gaan bij Google Cloud. Dat deed Kurian na conflicten met Oracle-oprichter en voorzitter Larry Ellison. Onder Kurian werden diverse medewerkers bij Oracle weggekaapt om vervolgens voor Google aan de slag te gaan. Zavery is de hoogstgeplaatste oud-medewerker van Oracle die de overstap maakt.

Overstap naar Google

Zavery stopte naar het schijnt vorige week met zijn werk bij Oracle. Reuters meldt dat hij gisteren is begonnen bij Google, nadat hij 24 jaar lang voor Oracle werkte. Daar begon hij zijn loopbaan als software engineer, maar werkte hij zich snel op als een van de belangrijkste leidinggevenden van het bedrijf. Zo was Zavery verantwoordelijk voor ontwikkeltools waarmee cloudklanten toepassingen konden bouwen.

Nu gaat Zavery echter aan de slag als manager van Google’s Apigee-team. Dat doet Zavery vanuit zijn nieuwe rol als vicepresident van engineering binnen Google Cloud. Met Apigee stelt Google bedrijven ertoe in staat om API’s te ontwerpen, beveiligen, uit te rollen, op te schalen en te beheren. Het lijkt enigszins op de tools die Oracle aanbiedt en het is de taak van Zavery om het aantal mogelijkheden flink uit te breiden.

Daarbij werkt Zavery overigens samen met voormalig Apigee-CEO Chet Kapoor. Hij is sinds zijn bedrijf in 2016 overgenomen werd door Google vicepresident en nog altijd verantwoordelijk voor een van het bedrijf dat hijzelf oprichtte. Het is een verlies voor Oracle, dat wederom een talent ziet verdwijnen. Zavery moet helpen bij Google om grote bedrijven over te halen naar zijn clouddienst over te stappen door het aanbod van gespecialiseerde diensten uit te helpen breiden.