‘VS dreigt minder inlichtingen te delen als Huawei 5G-netwerken opzet’

De Verenigde Staten hebben nieuwe bedreigingen geuit naar bondgenoten die van plan zijn om samen te blijven werken met het Chinese bedrijf Huawei. Specifiek is naar Duitsland gedreigd dat minder inlichtingen krijgt als het Huawei toestaat om 5G-netwerken op te helpen tuigen.

De Wall Street Journal schrijft dat de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, Richard A. Grenell, een brief schreef aan de Duitse minister van Economie. Daarin waarschuwde Grenell dat zijn land minder inlichtingen zal delen op het moment dat er in Duitsland een 5G-netwerk komt met onderdelen van Huawei.

Verdachtmaking Huawei

De Verenigde Staten zetten al enige tijd druk op bondgenoten om niet toe te staan dat Huawei helpt bij het opzetten van de interne 5G-netwerken. De technologie van het Chinese bedrijf is nodig om een overgang te maken naar de veel snellere netwerken. Eventuele blokkades leiden volgens allerlei analyses en onderzoeken mogelijk tot vertraagde uitrol van 5G en tot economische schade.

Maar dat weegt volgens de Verenigde Staten niet op tegen de kans die bestaat dat de Chinese overheid Huawei achterdeurtjes in zijn netwerken laat inbouwen. De Chinese wet vereist van personen en bedrijven om mee te werken aan verzoeken van de inlichtingendiensten. Maar volgens Huawei stelt een onafhankelijk juridisch expert dat dit niet geldt voor het bedrijf. Ook heeft het aangeboden extra maatregelen te nemen om te voorkomen dat er gespioneerd wordt via de netwerken die het helpt opzetten.

Extra druk

Voor de Verenigde Staten is dat niet voldoende en dus zet het druk op bondgenoten om Huawei geen toegang tot zijn netwerkmarkt te bieden. Met wisselend succes overigens, want waar Australië ook besloot tot een blokkade van Huawei, ligt er in Portugal bijvoorbeeld al een deal met het bedrijf. Ook in Duitsland schijnt de overheid te overwegen het Chinese bedrijf toestemming te geven om mee te werken aan de opbouw van 5G-netwerken.

Het dreigement van de Verenigde Staten dat er minder inlichtingen de kant van Europa opkomen is overigens wel een ernstige. De Europese inlichtingendiensten zijn voor de strijd tegen terreur deels afhankelijk van Amerikaanse informatie. Als die informatievoorziening stil komt te liggen of drastisch verkleind wordt, vormt dat mogelijk een bedreiging.