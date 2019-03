Microsoft lanceert de AI Business School

Microsoft heeft vandaag de AI Business School gelanceerd. Die bestaat uit een reeks casestudies en gratis instructievideo’s die bedrijven moeten helpen om succesvol een AI-strategie te ontwerpen en implementeren. De Microsoft AI Business School komt voort uit drie jaar aan gesprekken met klanten.

Eerder lanceerde Microsoft al een AI School for Developers en een ‘gewone’ AI School. Uit gesprekken met bedrijven bleek dat er ook behoefte was aan een zakelijke variant. Die volgt dezelfde invalshoeken als soortgelijke instructiegidsen als het AI Transformation Playbook van Andrew Ng. Toch onderscheidt de AI Business School zich op een belangrijk vlak van de rest.

Vier focusgebieden

De voornaamste onderscheidende factor is dat de AI Business School gebouwd is op drie jaar aan gesprekken die Microsoft met zijn klanten voerde over het implementeren van kunstmatige intelligentie. Daarnaast heeft het bedrijf zelf ook de nodige ervaring met het implementeren en bouwen van AI-oplossingen. Volgens vicepresident van AI marketing and productization Mitra Azizirad, die met de site Venture Beat sprak, is dat de voornaamste onderscheidende factor.

De inhoud van de cursussen richt zich op vier gebieden: strategie, cultuur, basistechnologie en verantwoordelijk omspringen met AI. De cursussen omvatten ook speciale tools waarmee bedrijven kunnen inschatten in hoeverre er intern de nodige kennis is om AI succesvol te implementeren.

“Er is veel gesproken over AI en de transformatie die zoveel banen in de technische wereld, op kantoor en in andere sectoren zullen doormaken, maar je hoort weinig over het soort transformatie dat echt nodig is”, vertelt Azizirad. “De AI Business School is geboren uit de gedachte om zakelijk leiders te helpen de AI-transformatie binnen hun bedrijf te helpen vormgeven, maar ook om hun rol als leiders opnieuw vorm te geven.”

Overigens volgt de AI Business School krap een week nadat Microsoft in de Verenigde Staten en in Europa onderzoek rond de reden waarom bedrijven AI willen implementeren publiceerde. Bedrijfsleiders blijken bij de uitrol van AI in hun bedrijf vooral hun personeel te willen motiveren en inspireren.