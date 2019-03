F5 neemt NGINX over om stappen naar multi-cloud te zetten

F5 heeft aangekondigd dat het NGINX heeft overgenomen. NGINX is het commerciële bedrijf achter de populaire open source webserver. Voor het bedrijf wordt 670 miljoen dollar betaald, meldt TechCrunch.

Met de overname zet F5 stappen om zich bezig te gaan houden met multi-cloud-architecturen. “De aquisitie van NGINX versterkt ons groeitraject, door onze software- en multi-cloud-transformatie te versnellen”, zegt François Locoh-Donou, CEO en president van F5.

De bronnen van TechCrunch zeiden inderdaad dat de groei van F5 ietwat stil was gaan staan, wat één van de redenen achter de interesse van NGINX was. F5 had een marktkapitalisatie van 9,6 miljard dollar toen de beurzen gisteren sloten. In de laatste kwartaalcijfers zei het bedrijf verder dat de omzet slechts vier procent was gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

NGINX is echter een ander verhaal. Het bedrijf haalde negen maanden geleden nog 43 miljoen dollar op in een investeringsronde geleid door Goldman Sachs, en positioneerde zichzelf in de afgelopen jaren als een sterk alternatief voor F5. Het bedrijf, dat in 2004 werd opgericht, draait momenteel 375 miljoen websites en heeft 1.500 betalende klanten die extra diensten afnemen. Daarbij gaat het onder meer om ondersteuning, load balancing en API gateways.

Overname

F5 zegt dat het zijn eigen operaties zal samenbrengen met die van NGINX na de overname. De huidige CEO van NGINX, Gus Robertson, en oprichters Igo Syosev en Maxim Konovalov gaan allemaal bij F5 aan de slag.

“NGINX en F5 delen dezelfde missie en visie”, aldus Robertson. “We geloven beide dat applicaties het hart zijn van digitale transformatie. En we geloven beide dat end-to-end-applicatie-infrastructuur -één die van de code naar de klant loopt – nodig is om apps te bieden in een multi-cloud-omgeving.”

“Ik heb zin om deze reis voort te zetten door de kracht van de open source-innovatie van NGINX toe te voegen aan het ADC-leiderschap en het enterprise-bereik van F5. F5 krijgt diepte met oplossingen ontworpen voor DevOps, terwijl NGINX groeit met toegang tot tienduizenden klanten en partners.”