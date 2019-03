ServiceNow brengt veel nieuwe innovaties naar Now Platform

ServiceNow voegt ruim 600 innovaties toe aan het Now Platform in de Madrid Release, waaronder native mobiele functionaliteiten. Het is vanaf nu mogelijk voor klanten om de dagelijkse werkzaamheden van hun werknemers mobile-first en mobielvriendelijk aanbieden. Het routeren van verzoeken, oplossen van issues en afhandelen van support-activiteiten is nu via een swipe op de telefoon altijd en overal mogelijk.

De native mobiele functionaliteiten zijn onderdeel van de meer dan 600 innovaties in de Now Platform Madrid Release. Deze innovaties ondersteunen klanten bij het versnellen van hun digitale transformatie, door een hogere productiviteit en mobiele ervaringen te bieden binnen de ServiceNow workflows voor IT, werknemers en klanten. Voor deze workflows kunnen nu eenvoudig krachtige en native mobiele apps worden gebruikt, waaronder het vlaggenschip IT Service Management (ITSM) en Field Service Management-producten.

Mobiele functionaliteit

Volgens CJ Desai, Chief Product Officer bij ServiceNow, wordt dagelijks werk nu via een mobiele applicatie gedaan. Om die reden is de Madrid Release van het Now Platform vooral van mobiele updates voorzien. “Wij blijven mobiele functionaliteiten ontwikkelen voor alle afdelingen binnen een organisatie. Zo wordt het gebruik van mobiele toepassingen op het werk net zo gemakkelijk als het gebruik van deze toepassingen in ons dagelijks leven.”

Deze mobiele innovaties maken een aantal zaken mogelijk voor klanten van het Now Platform. Zo kunnen ze onderweg verzoeken routeren en problemen oplossen, is er via verschillende interfaces op elk device ondersteuning, kunnen klanten snel eigen apps bouwen en is het voor iedereen mogelijk om in een no-code omgeving een nieuwe, native mobiele app te bouwen.

Schaalbare, native apps

Door het mogelijk te maken om native mobiele functionaliteiten te bouwen op het Now Platform, kunnen klanten van ServiceNow elke digitale workflow mobile-first maken. Consumentwaardige mobiele ervaringen kunnen als vervanging dienen voor handmatige processen, repetitieve routineklussen en complexe systemen.

Een native mobiele ervaring benut de voordelen van ingebouwde functionaliteiten op smartphones, zoals een camera of navigatiesysteem, zodat werknemers tijdens het werk van dezelfde mobiele toepassingen gebruik kunnen maken als in hun privéleven. ServiceNow blijft volgens het persbericht nieuwe verbeteringen toevoegen aan de native mobiele functionaliteiten van het Now Platform in toekomstige releases.

Digitale transformatie

Tot slot benadrukt ServiceNow nog dat de Madrid Release van het Now Platform bedrijven de mogelijkheid biedt om de beloftes van de digitale transformatie waar te maken. Zij kunnen de digitale transformatie binnen hun onderneming makkelijker en vooral ook flexibeler beheren. Dat is mogelijk doordat er sneller meer inzichten beschikbaar zijn, medewerkers performanceproblemen sneller kunnen opsporen en oplossen en digitale diensten op schaal verbeteren ook makkelijker is.

Kijk voor meer informatie naar de Madrid Release broadcast van ServiceNow op 13 maart.