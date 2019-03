Automation Anywhere komt met gratis Community Edition

Automation Anywhere, een bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van robotic process automation (RPA), heeft een gratis Community Edition van zijn software vrijgegeven. Daarmee wil het laten zien dat het ook echt wil dat zijn technologie voordelen biedt aan een zeer breed publiek.

Het bedrijf is een van de grootste en best gefinancierde RPA-startups van de afgelopen jaren. RPA is een subset van kunstmatige intelligentie die bestaat uit software die de workflow van bedrijven in de gaten houdt en daaruit repetitieve taken afleidt. De software kan die taken vervolgens overnemen. Maar de software van Automation Anywhere kan meer dan alleen dat.

Forse concurrentie

Automation Anywhere heeft zijn platform voorzien van een hele rits extra functies. De software stelt bedrijven ertoe in staat om zelf AI-bots te bouwen die daardoor geoptimaliseerd zijn voor specifieke workloads. Ook is het mogelijk de uitrol van die bots centraal te beheren en de prestaties te analyseren. Bedrijven kunnen via een marktplaats van Automation Anywhere ook ready-made bots aanschaffen.

De software van Automation Anywhere is erg populair. Momenteel heeft het bedrijf zo’n 1.400 betalende klanten, waaronder General Motors, Google en Mastercard. Ook heeft het bedrijf nog behoorlijk wat fondsen ter beschikking. Vorig jaar november haalde het bij een investeringsronde 300 miljoen dollar (266,1 miljoen euro) op en kenners schatten de waarde van het bedrijf op 2,6 miljard dollar (2,3 miljard euro).

Competitieve markt

Desondanks is de markt van RPA erg competitief en concurreert Automation Anywhere onder meer met UiPath en Blue Prism. Allemaal zijn ze actief in een markt die in 2019 een waarde van zo’n 2,3 miljard dollar (2 miljard euro) zal bereiken. Met zoveel verschillende rivalen, is het nauwelijks een verrassing dat Automation Anywhere ervoor kiest zijn software deels gratis beschikbaar te maken.

De Community Edition biedt gebruikers volgens Automation Anywhere toegang tot zijn “volledige aanbod”, waaronder de basis RPA-tools die gebruikt worden om AI-bots te bouwen, maar ook tot het IQ Bot automatiseringsplatform en de analytische software Bot Insights. Ook kunnen gebruikers van de gratis versie via de online marktplaats van Automation Anywhere bots aanschaffen.

De bedoeling is dat niet alleen kleine bedrijven, maar ook studenten en jonge professionals die cursussen volgen via de Automation Anywhere University gebruik maken van dit aanbod. De Community Edition is vanaf vandaag beschikbaar.