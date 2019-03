Vestager: ‘Reguleer toegang tot data in plaats van techreuzen op te splitsen’

Margrethe Vestager, mededingingscommissaris bij de Europese Unie, ziet liever dat de toegang tot gegevens voor digitale reuzen wordt gereguleerd, dan dat deze bedrijven worden opgesplitst. Dat zei ze in een interview tijdens het SXSW-festival in Austin, Texas.



“Om een ​​bedrijf op te breken, gaat wel heel erg ver. Je moet in zo’n geval een sterk argument hebben dat het betere resultaten in de markt oplevert voor consumenten dan wat je zou kunnen doen met meer reguliere tools. We hebben te maken met privé-eigendom. Bedrijven die zijn opgebouwd, waarin is geïnvesteerd en die succesvol zijn geworden vanwege hun innovatie”, aldus Vestager. Zij staat hier anders in dan bijvoorbeeld de Amerikaanse presidentskanidaat Elizabeth Warren, die digitale reuzen juist graag wil opsplitsen.

Eerlijke marktplaats

“Als het gaat om het verreikende voorstel om bedrijven op te splitsen, dan zou dat vanuit Europees perspectief voor ons een laatste redmiddel zijn. We richten ons nu op antitrustzaken, misbruik van dominante posities, het koppelen van producten, zelfpromotie en de demotie van anderen om te zien of die aanpak de markt zal corrigeren en veranderen. We willen er zo een eerlijke marktplaats van maken, waar geen misbruik is van dominante posities en waar kleinere concurrenten een eerlijke kans hebben. Want misschien zijn zij wel ‘the next big thing’, de volgende met het beste idee voor consumenten”, gaat Vestager verder.

Volgens haar doet de EU momenteel onderzoek op welke manier toegang tot data de markt zal veranderen. Ze is onder meer benieuwd naar de mogelijkheid of er een andere toegang tot data kan worden gegeven, als degene die de data in handen heeft ook beschikt over de middelen voor innovatie. Ervan uitgaan dat de grote spelers ook meteen het meest innovatief zijn, is volgens haar geen optie.

Een aantal Europese toezichthouders lijken Vestager te volgen. Zo heeft het Duitse Federale Kartelbureau (FCO) vorige maand een besluit aangekondigd tegen Facebook, dat tot doel heeft om te beperken hoe de socialmediagigant gegevens van zijn eigen diensten kan gebruiken. Deze stap zou zich op dataniveau afspelen, zonder dat Facebook gedwongen wordt om bedrijfseenheden te scheiden en te verkopen. Denk dan bijvoorbeeld aan Instagram en WhatsApp. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg zou als reactie hierop zijn plan hebben aangekondigd om alle drie de services op technische gebied samen te voegen.

Debat

De EU buigt zich momenteel over hoe data op sociale media wordt gebruikt: “Het goede nieuws is dat het debat over mededingingsregels nu echt van de grond komt. Toen ik eerder mensen op The Hill bezocht en met hen sprak, voelde ik een nieuw soort interesse en nieuwsgierigheid naar wat de concurrentie voor de samenleving kan betekenen. Want als je eerlijke concurrentie hebt, dan heb je markten die de burger dienen in onze rol als consument en niet andersom.”

Daarnaast wordt er ook nagedacht aan een hervorming van het wereldwijde belastingstelsel, zodat digitale bedrijven een eerlijk deel betalen ten opzichte van traditionele bedrijven. “Als je cijfers vergelijkt, zien we dat digitale bedrijven gemiddeld negen procent belasting betalen, waar traditionele bedrijven gemiddeld 23 procent betalen. Toch bevinden ze zich in dezelfde markt voor kapitaal, voor bekwame werknemers, soms concurrerend voor dezelfde klanten. Dus dit is duidelijk niet eerlijk”, concludeert de mededingingscommissaris.

Nieuwe spelers

Het hebben van alle technologie, maar geen van de positieve maatschappelijke inzichten en richtlijnen, is iets dat Vestager niet graag ziet gebeuren. Wel zouden wetgevers volgens haar bereid moeten zijn voldoende stappen te zetten in belastingheffing. Bovendien moeten ze toegang tot data geven en de eerlijkheid op de markt regelen. Vestager: ”We zouden technologie ook moeten ontwikkelen om nieuwe spelers te hebben, omdat we nog maar moeten zien wat er met kwantumcomputing of blockchain gaat gebeuren. Maar ook welke andere toepassingen zijn er straks voor iedereen betreffende nieuwe technologie. Ik denk dat het veel beloften heeft, maar alleen als onze democratie richting geeft. Dan heb je een positief resultaat. ”

Gerelateerd: Google haalt uit naar Europese copyrightwetgeving