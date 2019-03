Firefox Send laat je versleutelde bestanden van 2,5 gigabyte delen

Firefox Send, de gratis dienst voor versleutelde bestandsoverdracht, is vandaag officieel gelanceerd. In augustus 2017 begon Mozilla met de gratis dienst, maar het ging toen nog om een experimentele versie. Vanaf vandaag is de dienst die bestanden versleutelt verzendt echter voor iedereen beschikbaar.

Mozilla begon zijn proef met Firefox Send door maximaal bestanden van 1 gigabyte te verzenden. Vandaag blijft die grens bestaan voor iedereen die de dienst gebruikt zonder in te loggen. Gebruikers die een account aanmaken, kunnen bestanden delen van maximaal 2,5 gigabyte.

Grote bestanden

Firefox Send biedt een alternatief op e-mails, waarin grote bestanden problematisch zijn. Maar het vormt ook een alternatief voor cloudopslagdiensten als Google Drive en Dropbox. Soms kan het nog een gedoe zijn om naar die diensten bestanden te uploaden, vooral als je maar één bestandje hoeft te delen met iemand.

Om de dienst te gebruiken, hoef je enkel naar de website van Firefox Send te surfen. Daar kan je een bestand eenvoudig uploaden. Vervolgens kan je ook een vervaldatum instellen. Vanaf dat moment is het bestand niet meer te downloaden. Verder is het mogelijk om de bestanden met een wachtwoord te beveiligen, alvorens je ze deelt.

Firefox Send geeft je vervolgens een weblink, die je naar de ontvanger kan sturen. De ontvanger hoeft enkel op die link te klikken en kan het bestand vervolgens eenvoudig downloaden. Daar hoeft de ontvanger geen account voor aan te maken. Mozilla stelt dat de nieuwe tool ook geschikt is om gevoelige documenten te verzenden die je normaliter liever niet zou delen. Denk aan documenten waar de nodige financiële informatie in staat.

Tegelijk waarschuwen experts er natuurlijk altijd ook voor om uit te kijken bij het gebruiken van een dienst om gevoelige documenten te delen. Mozilla heeft wel goede beveiliging in plaats voor zijn documenten en lijkt daarmee wel redelijk geschikt te zijn om gevoelige documenten te delen. De dienst is vanaf vandaag beschikbaar op send.firefox.com en later deze week beschikbaar als Android-app.